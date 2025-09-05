Украинские войска продвинулись в районах Купянска, Северска и на направлении Константиновка – Дружковка – ISW

Украинские военные осуществили успешные контратаки вблизи Купянска и продвинулись на север от Северска. Также наши защитники имели успех на направлении Константиновка-Дружковка.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны. В то же время российские войска пытаются удерживать позиции и осуществлять наступательные действия, чтобы продвинуться вглубь украинской территории.

Какова ситуация вблизи Купянска

4 сентября военный аналитик Константин Машовец сообщил, что подразделения ВСУ восстановили часть позиций на северной окраине Купянска, вблизи автозаправочных станций "УкрАвтоГаз" и "ТатНафта". В то же время он отметил, что российские войска 6-й общевойсковой армии пытаются удержать рубежи в этом районе.

Отдельные российские милблогеры распространили неподтвержденные данные о якобы продвижении оккупантов на запад от села Мирового (северо-западнее Купянска). В течение 3–4 сентября войска РФ осуществили атаки в районах вокруг Купянска: на запад вблизи Соболевки, на север возле Кондрашовки, в направлении Кутковки, а также вблизи Петропавловки и Степной Новоселовки.

В ответ украинские подразделения провели контратаки на северной и западной окраинах города. Начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич сообщил, что эвакуация гражданских в прифронтовых населенных пунктах затруднена из-за угрозы постоянных российских обстрелов.

По словам представителя одной из украинских бригад, которая обороняет направление, российские военные ночью используют термоплащи для незаметного передвижения малыми группами на расстояние до километра от позиций ВСУ, после чего осуществляют атаки.

Какова ситуация на Северском направлении

Геолокационные видео, обнародованные 4 сентября, подтверждают, что украинские войска продвинулись в северо-западной части Серебрянки (северо-восточнее Северска). 3–4 сентября российские подразделения осуществляли штурмовые действия в районе Северска и вокруг него: на северо-западе в направлении Дроновки, на северо-востоке вблизи Григорьевки и Серебрянки, на юго-востоке возле Воймки, а также на юго-западе в направлении Бондарного и Пазено.

По утверждению одного из российских милблогеров, ВСУ провели контратаки вблизи Перезиного (южнее Северска), Федоровки (юго-западнее Северска), Воймки и Новоселовки (восточнее Северска).

Какова ситуация на направлении Константиновка-Дружковка

Украинские войска достигли определенного продвижения на тактическом направлении Константиновка – Дружковка. Геолокационные записи от 3 сентября свидетельствуют, что украинские подразделения заняли новые позиции в западной части Катериновки, к югу от Константиновки.

По неподтвержденным данным, обнародованным обозревателем Константином Машовцем, ВСУ продолжают удерживать Владимировку (юго-запад от Дружковки). Российские войска в течение 3–4 сентября атаковали на восток от Константиновки в районах Ступочек и Предтечино, на юго-восток вблизи Дилиевки и Александро-Шултино, на юг возле Щербиновки, Клебан-Быка, Катериновки, Нелиповки и Плещеевки, на юг от Дружковки вблизи Русиного Яра и Полтавки, а также на юго-запад от Дружковки возле Владимировки.

По словам российских милблогеров, позиционные бои продолжаются и вблизи Часового Яра. Также сообщается, что украинские силы проводили контратаки в районе Щербиновки.

Российские милблогеры признают, что украинские подразделения удерживают позиции в Щербиновке и Клебан-Быке, и отрицают заявления российских источников о якобы окружении ВСУ к югу от водохранилища Клебан-Бык (северо-западнее этого населенного пункта).

Напомним, ранее нацгвардейцы из 15-й бригады "Кара-Даг" сообщали, что в последнее время под Купянском оккупанты изменили свою тактику и все чаще используют антитепловизионные плащи, чтобы оставаться незамеченными. Захватчики пытаются просочиться в серую зону и накапливать силы для дальнейших атак.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно бойцы подразделения "Феликс" на Купянском направлении успешно ликвидировали три вражеских пункта управления БПЛА и вражеский прибор радиоэлектронной борьбы. Кроме того, было уничтожено электронное оборудование и ликвидировано около десятка военных армии РФ.

