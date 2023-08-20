"Сложный процесс, но мы идем вперед": Зеленский объяснил, почему контрнаступление не началось раньше

Вооруженные силы Украины не начали контрнаступление раньше, потому что не имели для этого соответствующего вооружения и военной техники. Без надлежащих ресурсов украинская армия могла понести значительные потери и не выполнить поставленную задачу полного освобождение оккупированных территорий.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Он подчеркнул, что контрнаступление – это очень сложный процесс, но Украина идет вперед, не теряя мотивации.

"Наши военные не начинали контрнаступление раньше, потому что было нечем. Потому что у нас был дефицит танков. Могли погибнуть тысячи человек. Вы пройдете один, два, три, пять километров, но вы потеряете тысячи человек. Вы не достигнете той цели, которая нам всем нужна – это деоккупация, полная деоккупация всей нашей территории. Вот и все, мы ждали, пока у нас будут мощности", – заявил Зеленский

По его словам, это время враг использовал для укрепления своей линии обороны – так как это было сделано на Донбассе после 2014 года. И хотя это усложняет продвижение, но украинские воины не теряют мотивации и неустанно двигаются вперед.

"Контрнаступление Украины – это очень сложный процесс, но мы, не теряя нашей мотивации, идем вперед", – заверил президент.

В то же время, он подчеркнул, что не может сегодня критиковать западных партнеров за то, что они не передавали необходимое Украине вооружение раньше.

"Сегодня, как каждый украинец, я получаю поддержку от наших партнеров и могу быть за такую поддержку только благодарным", – подытожил глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 августа посетил с рабочим визитом в Дании, где, среди прочего, решал вопрос поставки Украине истребителей F-16. По итогам визита было объявлено, что Дания предоставит Украине 19 самолетов, первые 6 из которых будут поставлены еще до конца 2023 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, в рамках которого закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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