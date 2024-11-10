'Слушает внимательно и любит позировать': воины 68-й бригады показали свой живой оберег. Видео

Украинские защитники 68-й отдельной егерской бригады им. Довбуша еще во время базовой военной подготовки нашли себе "живой оберег". С тех пор этот оберег всегда с ними.

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Это маленькая сухопутная черепашка, рассказали в бригаде. Воины ее кормят и ухаживают с любовью.

Черепаха, по словам пехотинцев из 68 ЕЕБр, сама прибилась к их отряду еще на учениях.

Рептилии еще даже не исполнился один год, но она "уже бегает, слушает внимательно, что о ней говорят, и любит позировать". Воины носят ее в своих военных фуражках.

68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша – легкое пехотное соединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Бригада была создана еще в марте 2022 года – из добровольцев, которые первыми пришли в военкоматы в начале полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Уже 23 марта воины 68 ОЕБр мужественно встретили врага на подступах к Угледару. Пятнадцать месяцев бригада неизменно держала оборону на Угледарском направлении. Воины-росомахи (так их называют из-за изображения росомахи на шевроне 68 ОЕБр) сдержали превосходящие силы врага, оттеснили его и в июне 2023 года освободили Благодатное в Донецкой области.

Также летом того года бойцы 68 ОЕБр освободили села Надия и Новоегоривка в Луганской области, деоккупировав часть украинских территорий на Купянско-Лиманском направлении.

Сейчас бригада воюет на передовом Покровском направлении, сдерживая массированное наступление окупантов.

68-я носит почетное наименование – имени Олексы Довбуша, известнейшего атамана карпатского народного повстанчества XVIII века.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский на последней Ставке заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте – самыми сложными сейчас являются Кураховское и Покровское направления. Военное командование и руководители бригад работают над усилением наших позиций.

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