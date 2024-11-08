'Работаем над усилением позиций': Зеленский рассказал о самых сложных направлениях фронта, докладе Сырского и доплатах для учителей

Президент Владимир Зеленский сегодня заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте – самыми сложными сейчас являются Кураховское и Покровское направления. Военное командование и руководители бригад работают над усилением наших позиций.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в пятницу, 8 ноября. Он рассказал, что весь день проводил встречи и совещания в Киеве после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

"Украинская позиция была представлена. И в целом наработка европейской политики на следующий период должна быть общей, скоординированной и такой, что прямо помогает нашему партнерству в Европе, в Евроатлантике. Так же, как без сильной Америки глобальные дела приходят в упадок, так и без сильной Европы сохранение стабильности для европейских народов просто невозможно", – отметил гарант.

Также Зеленский рассказал, что он продолжил государственную традицию уважения к Героям Украины – воинам, которые проявили чрезвычайную храбрость и заслуживают чрезвычайной благодарности. Еще 30 защитников и их семьи получили квартиры.

"Еще 30 квартир для наших украинских Героев. Воины и семьи воинов Сухопутных войск, Воздушных сил, ВМС, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций, ТрО, Национальной гвардии Украины, а также работника ГСЧС Украины в Харьковской области – к сожалению, погибшего Героя Украины. Это всегда будет в Украине основой политики героев – наша не только память о тех, кто спас Украину своей смелостью, но и наша способность показать государственное почтение конкретными действиями, конкретными решениями, конкретной заботой об украинских героях", – подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства сделал важное объявление для украинских учителей – все педагогические работники школ с января будут получать фиксированную доплату в размере 1000 гривен, с сентября 2025 она увеличится до 2000 гривен.

"Сегодня Кабинет министров принял это решение. Мы все понимаем, что ресурсы нашего государства ограничены, но правительство должно помочь людям, которые работают в Украине и, безусловно, для Украины. Средства на это есть. Чиновники готовят сейчас и другие решения, в частности для зимнего пакета поддержки украинцев, которые будут представлены в этом месяце", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Они обсудили международные усилия для восстановления справедливого мира для Украины, продолжения оборонного сотрудничества и ситуацию на поле боя, в частности речь шла о привлечении Россией солдат из КНДР.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!