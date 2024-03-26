Службу внешней разведки возглавил Олег Иващенко: что о нем известно

Службу внешней разведки Украины 26 марта возглавил Олег Иващенко. Он заменил на посту Александра Литвиненко (последний стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны вместо Алексея Данилова).

Указ (№189/2024) о назначении Иващенко Олега Ивановича председателем СВР подписал глава Украинского государства Владимир Зеленский. Текст документа был опубликован на сайте Офиса президента.

Иващенко – выходец из ГУР МО. По состоянию на июнь 2021 года он являлся генерал-лейтенантом и первым заместителем начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом упоминала пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Публичных данных о бывшем сотруднике ГУР и новом главе СВР очень мало. Информации о нем нет в том числе на сайте Службы внешней разведки (на 26 марта 2024 года).

В октябре 2017 года Иващенко был генерал-майором и первым замначальника ГУР – заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины. В 2019-м он уже служил в звании генерал-лейтенанта.

Сайт ГУР МО 3 декабря 2019-го обнародовал информацию о том, что первый замначальника ведомства – заместитель начальника ГШ ВСУ по разведке генерал-лейтенант Олег Иващенко передавал ключи 30 военным-разведчикам от квартир в Киеве. На фото этого события можно увидеть генерал-лейтенанта.

У Олега Иващенко есть немало тезок-однофамильцев – криминальный авторитет, герой-разведчик, футболист и другие.

Как писал OBOZ.UA, 16 марта спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховой объявил, что уходит со своего поста. Оказалось, что он занимал его временно, находясь в командировке. Лиховой продолжит быть офицером Управления по связям с общественностью ВСУ, спикером Генштаба.

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