Служил боевым медиком: на фронте погиб младший сержант Марьян Русинкевич из Калуша. Фото

В Запорожской области во время выполнения боевого задания 25 февраля погиб 31-летний защитник Марьян Русинкевич. Он служил боевым медиком стрелкового взвода 79 батальона 102 отдельной бригады ТрО ВСУ.

Украинец жил в Калуше Ивано-Франковской области. Трагедию подтвердила в Facebook пресс-служба горсовета.

Младшего сержанта дома ждали жена и двое сыновей. Он отправился на фронт еще в сентябре 2022 года.

"Самоотверженно служил боевым медиком... Преданный военной присяге, погиб 25 февраля при выполнении боевого задания", – написали представители Калушского городского совета.

Жена Героя Соломия Русинкевич на своей станице в Facebook поделилась фотографиями и трогательными воспоминаниями о муже.

"Ты самое лучшее, что произошло со мной в этой жизни, ты тот, кто научил жить и ценить жизнь... Как сказал один твой ближайший и лучший побратим – ты оставил мне две улучшенные свои копии. Теперь я за двоих и обещаю тебе, что они вырастут достойными! Я люблю тебя и буду любить до тех пор, пока мое сердце бьется", – написала украинка.

Побратим Героя Василий Кулбанский заявил, что Русинкевич был настоящим другом. "Спасибо судьбе, которая свела меня с тобой, я имел в честь стоять с тобой бок о бок в одних окопах!" – отметил воин.

Как писал OBOZ.UA:

– 17 февраля на войне за Украину, борясь с российскими оккупантами, погиб воин Мисниченко Юрий Сергеевич из Энергодара. Защитнику было 34 года.

– 19 февраля на Авдеевском направлении во время выполнения боевого задания погиб общественный деятель из Киева и военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Голубничий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!