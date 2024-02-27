Ему навсегда будет 34: в боях за Украину погиб защитник из Энергодара. Фото

На войне за Украину, борясь с российскими оккупантами, погиб воин Мисниченко Юрий Сергеевич из Энергодара. Защитнику было 34 года.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. Воин защищал свое отечество от российских оккупантов в составе 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Юрий погиб во время выполнения боевого задания 17 февраля 2024 года.

"Нашу общину постигло еще одно страшное и болезненное известие. В боях за Украину погиб наш земляк - энергодарец Мисниченко Юрий Сергеевич. Защитник отдал свою жизнь в борьбе за свободу и независимость Украины, за мирное небо над головами будущих поколений. Искренние соболезнования родным и близким Героя ", – пишет городской голова Энергодара.

Ранее сообщалось, что на фронте в Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Сергей Литвинчук из Волыни. Он служил в стрелковой роте.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая родную землю от российского оккупанта, отдал жизнь военнослужащий ВСУ Александр Профатило из Тернопольской области. Защитнику неделю назад исполнилось 35 лет.

Напомним, что 19 февраля на фронте погиб 32-летний военный Владимир Волочнюк из Тернопольской области. Похоронили защитника в Хмельницкой области, где он жил с женой и тремя детьми.

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