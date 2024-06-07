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"Служил с 2016 года": умер легендарный боевой пес ВСУ, который отгрыз себе лапу, чтобы убежать от оккупантов. Фото

Михаил Левакин
War
2 минуты
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'Служил с 2016 года': умер легендарный боевой пес ВСУ, который отгрыз себе лапу, чтобы убежать от оккупантов. Фото

В Польше умерла собака, которая с 2016 года была на Донбассе вместе с украинскими защитниками. Кане корсо Вася стал известен после того, как отгрыз себе лапу, чтобы убежать от террористов "ЛДНР".

О смерти пса сообщил фонд "Кане корсо без границ". К польским ценителям этой породы Вася попал после протезирования в Польше.

По какой причине Вася умер, в фонде не объясняют, говорят лишь, что собака "проиграла борьбу с тяжелой болезнью".

"Служил с 2016 года": умер легендарный боевой пес ВСУ, который отгрыз себе лапу, чтобы убежать от оккупантов. Фото

"Сегодня наши сердца плачут... Вася, кане корсо, наш ветеран войны в Украине, всегда будет в наших сердцах... Дорогой Васюк, беги на другой конец радуги", – пожелала организация и показала подборку фотографий с собакой.

О судьбе Васи рассказала офицер ВСУ Елена Белозерская. Оказывается, пес несколько лет служил в разведывательном взводе морской пехоты, прошел полигоны и месяцами жил с украинскими защитниками в блиндаже.

"Служил с 2016 года": умер легендарный боевой пес ВСУ, который отгрыз себе лапу, чтобы убежать от оккупантов. Фото

Когда пес исчез, украинские военнослужащие его долго искали. Благодаря дрону они увидели, что Вася попал в ловушку оккупантов из колючей проволоки. Спасти его было практически невозможно. Но собака вернулась сама.

"Служил с 2016 года": умер легендарный боевой пес ВСУ, который отгрыз себе лапу, чтобы убежать от оккупантов. Фото

"Огрыз себе лапу и пришел на троих. Не захотел оставаться в плену", – рассказала Белозерская.

"Служил с 2016 года": умер легендарный боевой пес ВСУ, который отгрыз себе лапу, чтобы убежать от оккупантов. Фото

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