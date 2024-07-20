Служил в Международном легионе: за Украину погиб гражданин Польши Томаш Сенькала. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб гражданин Польши из Международного легиона Томаш Сенькала. Официальная церемония прощания с Сенькалой состоялась в субботу на Байковом кладбище в Киеве.

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Герою было всего 22 года. Об этом сообщает издание RMF24.

Он погиб вблизи поселка Диброва в Луганской области 13 мая, но новости о его смерти появились только сейчас. Польский воин служил в Международном легионе с осени прошлого года.

На церемонии присутствовали его собратья, военный капеллан и консул Польши в Киеве Павел Овад. Во время прощания звучали национальные гимны Украины и Польши, а гроб погибшего был покрыт флагами обеих стран.

"Сегодня мы здесь, чтобы попрощаться с военным, отдавшим свою жизнь за свободу Украины. Своим присутствием и молитвами мы благодарны за то, что он сделал для нашей страны. Благодаря воинам Международного легиона весь мир узнал, что мы выстоим и победим в войне с Россией", – заявил один из выступающих на церемонии прощания.

Томаша Сенькалу похоронят в родном Люблинском воеводстве.

Напомним, в боях за Украину под Липцами на Харьковщине погиб защитник Дмитрий Лантух из Кривого Рога. Свой последний бой воин принял 7 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Покровском направлении фронта погиб 50-летний командир минометного расчета Юрий Дмитренко из Чернигова. В мирной жизни мужчина развивал столярный бизнес и воспитывал четырех детей, но с первого дня полномасштабной войны встал на защиту Украины.

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