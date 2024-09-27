'Слышали обратную связь стуком': в Кривом Роге под завалами могут находиться четверо сотрудников полиции. Видео

Под завалами здания районного управления Национальной полиции в Кривом Роге могут находиться еще четверо полицейских. На месте российского ракетного удара по состоянию на 12:20 пятницы, 27 сентября, продолжается спасательная операция.

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Об этом сообщил начальник Главиного управления Нацполиции Днепропетровской области Александр Ганжа в эфире "Общественного". "Есть пострадавшие, также под завалами могут быть люди. На месте идет спасательная операция, сейчас во время волны тишины мы слышали обратную связь стуком, есть признаки жизни. Поэтому принимаем все меры, работают все экстренные службы", – сказал он.

Ганжа добавил, что под завалами могут находиться четверо сотрудников полиции.

Пять человек травмированы, они находятся в состоянии средней тяжести.

Кроме того, есть повреждения соседних гражданских домов.

На месте развернут штаб полиции для приема заявлений граждан о повреждениях имущества, сообщил начальник ГУ Нацполиции области.

Как сообщал OBOZ.UA, в девять утра 27 сентября в Кривом Роге раздался взрыв. Местные власти заявили о ракетном ударе по райуправлению Нацполиции, также повреждены частные дома рядом. По словам руководителя Совета обороны города Александра Вилкула, попадание было прямым, а среди пострадавших "есть те, что на операционном столе".