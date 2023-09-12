Смелые и талантливые: воины ВСУ показали убийственный брейк-данс. Видео

Украинские воины не только умело отстаивают свободу своей страны, но развлекают свой народ. Бойцы каждый раз доказывают, украинцы талантливы и несокрушимы, несмотря на все на свете.

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Доказательством тому является видео, в котором защитники исполняют зажигательный танец. Ролик появился в сети (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах два бойца танцуют брейк-данс. Военнослужащие, вероятно, во время учений перед отправкой на передовую, решили развлечь себя и своих собратьев, созерцающих действо.

Воины выполняют сложные танцевальные движения, словно профессиональные хореографы. Публика снимает их на камеру, не сводя глаз.

Эти кадры показывают, что на фронте мужчины совершенно разных профессий, взглядов и умений. Но всех их объединяет одна цель – победа над агрессором в лице Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети был популярен ролик с военными Вооруженных сил Украины, устроившие зажигательную дискотеку на автомойке. Защитники успели не только потанцевать на камеру, но и вымыть свой пикап, в котором они, по-видимому, сняв видео, отправились на очередную боевую задачу.

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