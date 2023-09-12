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Смелые и талантливые: воины ВСУ показали убийственный брейк-данс. Видео

Ульяна Виноградова
War
1 минута
453
Смелые и талантливые: воины ВСУ показали убийственный брейк-данс. Видео

Украинские воины не только умело отстаивают свободу своей страны, но развлекают свой народ. Бойцы каждый раз доказывают, украинцы талантливы и несокрушимы, несмотря на все на свете.

Видео дня

Доказательством тому является видео, в котором защитники исполняют зажигательный танец. Ролик появился в сети (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Смелые и талантливые: воины ВСУ показали убийственный брейк-данс. Видео

На кадрах два бойца танцуют брейк-данс. Военнослужащие, вероятно, во время учений перед отправкой на передовую, решили развлечь себя и своих собратьев, созерцающих действо.

Воины выполняют сложные танцевальные движения, словно профессиональные хореографы. Публика снимает их на камеру, не сводя глаз.

Смелые и талантливые: воины ВСУ показали убийственный брейк-данс. Видео

Эти кадры показывают, что на фронте мужчины совершенно разных профессий, взглядов и умений. Но всех их объединяет одна цель – победа над агрессором в лице Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети был популярен ролик с военными Вооруженных сил Украины, устроившие зажигательную дискотеку на автомойке. Защитники успели не только потанцевать на камеру, но и вымыть свой пикап, в котором они, по-видимому, сняв видео, отправились на очередную боевую задачу.

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