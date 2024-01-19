'Смелый, добрый, готовый помочь': на фронте погиб командир пулеметного отделения с Харьковщины. Фото

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб старший сержант ВСУ Виталий Вах родом с Харьковской области. На войне он командовал отделением пулеметчиков.

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Защитнику было 52 года. О потере сообщила глава Краснокутской территориальной громады Ирина Карабут.

Вах Виталий Николаевич, 15 мая 1971 года рождения, был жителем поселка Краснокутск Богодуховского района.

В рядах ВСУ он командовал первым пулеметным отделением пулеметного взвода третьего мехбатальона одной из бригад, имел звание старшего сержанта. Его жизнь оборвалась на фронте 16 января 2024 года.

В памяти родных, земляков, боевых побратимов и друзей Виталий Вах навсегда останется смелым, добрым мужчиной, готовым помочь всем.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виталия! Скучаем вместе с вами, поддерживаем в час скорби. Пусть Всевышний поможет пережить горькую боль невосполнимой потери!" – отметили в громаде.

О дате, времени и месте прощания с воином землякам сообщат дополнительно.

"Вечная память Герою. Легких туч, брат. Низкий поклон тебе за наши тихие ночи. Спасибо за твое храброе сердце", "Вечная память нашему однокласснику Виталию. Почивай с миром, воин света и добра", "Снова знакомое лицо... Больно, соболезнование родным... Вечная тебе память", "Царство Небесное. Отдыхай с миром, мой товарищ и одноклассник. Ты для меня был братом. Земля тебе пухом", – написали знакомые погибшего защитника.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте от попадания вражеской авиабомбы в блиндаж погиб оператор БПЛА Вадим Мац из Харькова. Защитнику было всего 25 лет, он служил в Нацгвардии, командовал взводом и экипажем БпАК.

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