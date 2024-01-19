newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

"Смелый, добрый, готовый помочь": на фронте погиб командир пулеметного отделения с Харьковщины. Фото

Марина Лисничук
War
1 минута
2,6 т.
'Смелый, добрый, готовый помочь': на фронте погиб командир пулеметного отделения с Харьковщины. Фото

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб старший сержант ВСУ Виталий Вах родом с Харьковской области. На войне он командовал отделением пулеметчиков.

Видео дня

Защитнику было 52 года. О потере сообщила глава Краснокутской территориальной громады Ирина Карабут.

Вах Виталий Николаевич, 15 мая 1971 года рождения, был жителем поселка Краснокутск Богодуховского района.

В рядах ВСУ он командовал первым пулеметным отделением пулеметного взвода третьего мехбатальона одной из бригад, имел звание старшего сержанта. Его жизнь оборвалась на фронте 16 января 2024 года.

"Смелый, добрый, готовый помочь": на фронте погиб командир пулеметного отделения с Харьковщины. Фото

В памяти родных, земляков, боевых побратимов и друзей Виталий Вах навсегда останется смелым, добрым мужчиной, готовым помочь всем.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виталия! Скучаем вместе с вами, поддерживаем в час скорби. Пусть Всевышний поможет пережить горькую боль невосполнимой потери!" – отметили в громаде.

О дате, времени и месте прощания с воином землякам сообщат дополнительно.

"Вечная память Герою. Легких туч, брат. Низкий поклон тебе за наши тихие ночи. Спасибо за твое храброе сердце", "Вечная память нашему однокласснику Виталию. Почивай с миром, воин света и добра", "Снова знакомое лицо... Больно, соболезнование родным... Вечная тебе память", "Царство Небесное. Отдыхай с миром, мой товарищ и одноклассник. Ты для меня был братом. Земля тебе пухом", – написали знакомые погибшего защитника.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте от попадания вражеской авиабомбы в блиндаж погиб оператор БПЛА Вадим Мац из Харькова. Защитнику было всего 25 лет, он служил в Нацгвардии, командовал взводом и экипажем БпАК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!