Сменяют войну на восточном фронте: в Independent указали на опасность российских планирующих бомб

Крылатые авиабомбы весом до 1500 килограммов способны нанести серьезные разрушения, а также изменяют ход войны на восточном фронте. Киев пытается противостоять этой угрозе, но для успешной борьбы необходима дополнительная поддержка западных союзников.

В частности, речь идет о поставках большего количества оружия, противовоздушных систем обороны и боеприпасов. Об этом говорится в материале Тома Уотлинга для Independent.

В статье отмечено, что причины последних наступлений России на востоке Украины носят разнообразный характер. С одной стороны, Киев сталкивается с проблемой нехватки оружия и боеприпасов из-за недостаточной поддержки западных союзников в форме финансирования и военной помощи.

В то же время модифицированные боеголовки FAB-1500, применяемые Россией, наносят большой вред. Украина также использует схожие управляемые бомбы, такие как система боевых боеприпасов прямого нападения (JDAM), но они менее распространены.

Эксперты отмечают, что хотя боеголовки FAB менее эффективны, чем JDAM, они более дешевы и легче доступны для российских войск.

"По сути, это тупые неуправляемые бомбы советской эпохи с умными крыльями, добавленными к ним, чтобы атаковать неподвижные цели с определенной степенью точности. Бомба также может быть скорректирована с помощью спутниковой или лазерной навигации, повышая ее точность", – отметил бывший атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве Джон Форман.

При этом существует несколько причин, по которым эти бомбы оказываются столь смертоносными. Во-первых, их взрывное влияние значительно превышает влияние артиллерии и других боеприпасов, обычно используемых на фронте, из-за их большого размера и веса. Во-вторых, эти бомбы могут быть выпущены на расстояние около 40 километров, что означает, что Украина вынуждена использовать ракеты-перехватчики с большим радиусом действия, которые, в свою очередь, меньше по размеру. Модификация этих старых бомб выгодна с экономической точки зрения.

"Россия, несомненно, обладает потенциалом производить больше комплектов планирующих бомб для старых бомб серии FAB, чем Украина может пополнять запасы своих наземных самолетов и ЗРК", - добавил старший научный сотрудник аналитического центра Королевского института объединенных служб Джастин Бронк.

Напомним, 30 марта российская оккупационная армия впервые использовала в Украине тяжелую авиабомбу ОГАБ-1500. С помощью этой боеголовки войска РФ атаковали поселок Большая Писаревка Сумской области.

Ранее сообщалось, что Украина может противостоять новым российским боеприпасам УМПБ Д-30. В Воздушных силах отметили, что наиболее эффективным методом будет уничтожение пусковой установки или самолета, несущего эти бомбы.

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