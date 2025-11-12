'Смертельная зона для оккупантов': украинские военные показали, как уничтожают врага и его технику на Лиманском направлении. Видео

Украинские защитники не прекращают минусовать российских захватчиков по всей линии фронта. На этот раз наши бойцы провели результативную работу по уничтожению вражеской техники и живой силы оккупантов на Лиманском направлении.

Об этом сообщили в Telegram-канале Третьего армейского корпуса. Также там обнародовали видео слаженной операции военных.

"Смертельная зона для оккупантов: так летает Третий корпус!" — говорится в сообщении.

Пилоты дронов активно отработали на Лиманском направлении, нанеся неприятности врагу. В результате точных попаданий сбросами с дронов были уничтожены танк, грузовик с артиллерийской установкой и "буханка" с пехотой.

Также зафиксировано несколько попаданий "хедшотом" по российским экипажам на мото- и квадроциклах неподалеку от линии боевого соприкосновения.

"Батальон беспилотных систем 63-й ОМБр продолжает кошмарить и уничтожать все вражеское", – указано в сообщении.

Какова ситуация на Лиманском направлении

По информации генерального штаба ВСУ по состоянию на 16 часов 12 ноября, в течение дня на Лиманском направлении произошло 21 боестолкновение.

Российские войска осуществляли атаки вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Карповка, Заречное, Новоселовка, а также в направлениях Нового Мира, Глущенково, Новосергиевки, Ставки, Дробышево, Коровиного Яра и Лимана. По состоянию на сейчас продолжаются 14 боестолкновений.

Напомним, ранее спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что на Лиманском направлении фиксируется присутствие российских войск в районе населенного пункта Среднее, однако количество оккупантов является "незначительным" и об оккупации территории речь не идет.

Как писал OBOZ.UA, ранее артиллерия и разведывательно-ударные группы БпЛА пограничной бригады "Гарт" нанесли серии точных ударов по вражеским позициям. В результате операции были обезврежены по меньшей мере шесть захватчиков. Удары были нанесены по врагу на Южно-Слобожанском направлении.

