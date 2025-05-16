Смертельное жало для врага: в арсенале ВСУ появился новый ударный дрон. Фото

К эксплуатации в Вооруженных силах Украины допустили новый отечественный беспилотный авиационный комплекс под названием "Веспа-15". Этот дрон уже прошел соответствующую кодификацию Министерства обороны.

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Как отметили в оборонном ведомстве, новый БПЛА является "смертельным жалом для врага". Такая ассоциация не удивительна, потому что в переводе с итальянского "веспа" означает оса.

По данным Минобороны, беспилотные летательные аппараты "Веспа-15" способны преодолеть расстояния до цели в несколько десятков километров со значительной боевой нагрузкой.

Эти дроны могут поражать не только живую силу врага, но и бронетехнику, автомобили, полевые укрытия и тому подобное.

Комплекс имеет модификации дронов для выполнения различных задач днем и ночью, отметило оборонное ведомство и обнародовало фото указанного беспилотника.

В Минобороны уточнили, что аппарат имеет "повышенную устойчивость к работе вражеских средств радиоэлектронного противодействия". Такая устойчивость объясняется тем, как отмечают аналитики "Милитарного", что это дрон на оптоволокне.

На обнародованном фото видно большую катушку для кабеля, которая прикреплена к дрону.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2025 года подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины поразили и уничтожили дронами более 83 тысяч вражеских целей. Этот показатель на 8% больше, чем в марте, то есть эффективность поражения выросла еще на 5%.

Желание стать операторами дронов и помочь Украине в борьбе с российскими оккупантами уже изъявили многие иностранцы из Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Австралии, Франции. Речь идет о заядлых геймерах, которые имеют большой опыт использования игровых контроллеров.

В Силах беспилотных систем ВСУ впервые продемонстрировали работу и раскрыли возможности украинского лазерного комплекса "Тризуб". Он может уничтожать ударные дроны врага, его авиабомбы, баллистику, а также самолеты и вертолеты.

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