В российские армии произошло новое назначение на должность заместителя командира 11-го армейского корпуса. Им стал генерал-майор Зульфат Нигматзянов.

Военный, который ранее бросал своих подопечных в "мясные" штурмы, возглавил захватчиков на Сумском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале 14-го армейского корпуса.

"Генерал-майор Зульфат Наилевич Нигматзянов стал заместителем командира 11-го армейского корпуса (Ленинградский военный округ, с дислокацией в Калининградской области, но сейчас активно задействован в войне против Украины)", – говорится в сообщении.

Назначение Нигматзянова усиливает риски для солдат

Как отмечается, назначение Нигматзянова произошло тихо, без официального анонса в пророссийских каналах, однако новость просочилась в региональные татарстанские паблики и военные чаты.

Вместе с тем такие изменения не укрепляют российские войска, а на самом деле составляют очередной "смертный приговор" для солдат РФ, которые сейчас воюют на Сумском направлении.

"Карьерный лифт этнического татарина из Апастовского района, который в феврале 2026 года получил генеральские погоны, является классическим примером российской негативной селекции: чем больше скандалов и напрасных потерь связано с именем командира, тем более высокую должность он занимает", – отмечается в сообщении.

К примеру, список провалов Нигматзянова в должности командира 67-й мотострелковой дивизии в ноябре 2024 года стал известен благодаря отчаянному видеообращению его подчиненных к министру обороны РФ. Тогда солдаты открыто обвинили его в систематической лжи об "успехах", отсутствии артиллерийской поддержки и организации "мясных" штурмов, где людей просто бросали на убой ради успешных отчетов.

"То, что после таких обвинений Нигматзянова не отправили под трибунал, а перевели на 71-ю дивизию и впоследствии повысили до корпуса, четко указывает на стратегию Кремля: реальные достижения на поле боя подменяются бумажными победами", – отметили в 14-м армейском корпусе.

Потери российских войск на Сумщине будут усиливаться

Поэтому для военных, которые сейчас находятся на Сумщине, назначение Нигматзянова означает лишь "интенсификацию бессмысленных лобовых атак".

Его методы не предусматривают сохранения личного состава, зато приоритетом является фальсификация отчетов о "продвижении на 300–500 метров", тогда как реальные карты фиксируют только рост стихийных захоронений в тылу РФ, что доказывает – оккупанты продолжают воевать количеством, а не профессионализмом.

"Зульфат Нигматзянов – это генерал "бумажных побед", чья лояльность системе оплачивается тысячами жизней российских солдат. Его приход в корпус означает, что очередной конвейер утилизации человеческого ресурса без всякого стратегического результата будет только набирать обороты", – говорится в сообщении.

