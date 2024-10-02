Сметанин рассказал о производстве взрывчатки в Украине: привлечен частный бизнес. Видео

Министр стратегической промышленности Герман Сметанин объявил, что Украина приступила к изготовлению взрывчатки собственными силами. В этот процесс привлечен частный бизнес.

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Сметанин подчеркнул важность партнерства между государственными и частными производителями для обеспечения потребности взрывчатых веществ. Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции.

Сметанин отметил, что Украина получила первую партию порохов, произведенных за границей.

"Мы благодарны нашим партнерам. Мы получили первую партию порохов, произведенных за пределами Украины, поскольку даже во время Второй мировой войны производство порохов является объектом критической инфраструктуры и было желательно их производство на территории стран-партнеров, где не производятся обстрелы", – сказал он.

Однако министр подчеркнул, что Украина делает шаги к самостоятельному производству взрывчатых веществ. По его словам, сейчас часть производства уже отлажена внутри страны на государственных предприятиях, но также активно привлекаются частные производители.

"Наша позиция такова, что нуждается в партнерстве между государственными и частными производителями. На сегодняшний день есть такое сотрудничество. У нас уже началось производство взрывчатых веществ в Украине. Отчасти на государственных предприятиях, отчасти на частных. Нет никакого запрета на ведение такой деятельности частным производителям. Правительство максимально способствует в том, чтобы все, кто хочет производить оружие, могло это делать в Украине. На сегодняшний день взрывчатые вещества уже осваиваются и частично производятся частными производителями. Я подтверждаю это", – объяснил он.

Ранее американские СМИ сообщили, что в Штатах планируют открыть еще один завод по производству 155-миллиметровых снарядов, необходимых Силам обороны Украины на поле боя. Ожидается, что предприятие будет производить около 30 тысяч ежемесячных снарядов.

Завод будет работать под руководством министерства обороны Штатов, он расположен недалеко от города Даллас в американском штате Техас.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Штаты посетил Скрентонский армейский боеприпасный завод, где производят артиллерийские и минометные снаряды. Все мощности предприятия полностью работают для нужд Украины, в частности для изготовления снарядов калибра 155 мм.

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