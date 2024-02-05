Смог проползти 700 метров: украинский защитник рассказал, как побратимам удалось спасти его с помощью дрона. Видео

Кадры спасения раненого пограничника Сергея Купина с помощью дрона облетели весь мир. Украинский защитник рассказал о том, как побратимы из аэроразведки 68-й ОЕБр ВСУ спасли ему жизнь.

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Видео с воином опубликовали в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы Украины. Мужчина получил ранения на Сватовском направлении и не мог добраться до своих позиций самостоятельно.

"Когда первый дрон отработал по мне, выходит, первый удар был в спину. Я прыгнул и сразу понял, что нога… Военнослужащие, которые со мной находились, один оказал помощь и турникет мне наложил", – рассказывает воин.

Из-за ранения бойцу было очень сложно передвигаться самостоятельно. Однако эвакуировать защитника не было безопасной возможности из-за слишком близкой дистанции к врагу. Тогда воина обнаружила аэроразведка 68-й отдельной егерской бригады ВСУ.

"Мы видели, что определенный участок он прополз, и предложили ему ползти за дроном, чтобы вытащить его на ту дистанцию, где пехота может выйти и встретить его", – рассказывает аэроразведчик с позывным "Луг".

"Этот дрон опустился, посмотрел и улетел. Когда начал лететь, я уже вижу, что он что-то несет. Я думал, это уже все… уже тоже "двухсотый". Дрон сбросил водичку, записку. Так оно все и произошло", – рассказывает Сергей Купин.

Дрон подвел защитника поближе к нашим позициям, там его смогла встретить группа эвакуации.

"У меня было только одно желание – чтобы меня быстрее эвакуировали. Потому что был испуган, холодный, голодный, перемерз весь", – рассказывает пограничник.

Сергей Купин прополз 700 метров, после чего побратимам удалось вынести его с поля боя. Сейчас защитник лечится в одном из госпиталей.

"Ребятам очень благодарен, что не оставили меня. Они обратили внимание в тот момент именно на меня, и благодаря им я остался жив", – добавил воин.

Напомним, что украинцев тронуло видео спасения раненого защитника на фронте. Бойцы 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша нашли побратима во время разведки и с помощью дрона помогли ему эвакуироваться с поля боя.

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