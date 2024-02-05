'Смогли сорвать планы врага': Сырский приехал на фронт и наградил военных. Фото

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский посетил позиции защитников на передовой на востоке и вручил награды воинам, которые наносят врагу невосполнимые потери и держат рубежи обороны. По словам военачальника, благодаря их мужеству и доблести удалось сорвать планы врага, не допустить его продвижения и создать условия для освобождения оккупированных территорий.

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Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Как говорится в сообщении, Сырский в очередной раз прибыл на фронт, чтобы пообщаться с воинами и поблагодарить их за титанические усилия по обороне Украины.

"Защитники Восточного фронта наносят врагу невосполнимые потери и надежно держат рубежи обороны", – рассказали в Сухопутных войсках.

Генерал-полковник наградил воинов государственными и ведомственными наградами на линии столкновения за их мужество, жертвенность и героизм во имя Родины.

Командующий подчеркнул, что благодаря воинам, которые сейчас держат оборону на фронте, удалось сорвать планы врага по захвату новых территорий и населенных пунктов, не допустить его продвижения и создать условия для дальнейших действий по освобождению украинской земли от оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 февраля президент Владимир Зеленский посетил позиции военных в Работино на Запорожье. Он пообщался с защитниками и вручил им награды.

Позже в Запорожье он провел совещание по безопасности, на котором заслушал доклады военных командующих, и представил нового главу ОВА Ивана Федорова.

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