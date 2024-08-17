'Смогут лишить оккупанта возможности продвигаться': Зеленский объяснил важность снятия ограничений на использование западного оружия. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отметил важность снятия ограничений на использование западного оружия. Он объяснил, что это помогло бы лишить российских кафиров возможности продвигаться.

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Такое заявление глава государства сделал во время вечернего видеообращения в субботу, 17 августа. Зеленский отметил, что сегодня состоялось несколько докладов Главнокомандующего Александра Сырского, в частности, относительно наиболее горячих точек в Донецкой области. Президент поблагодарил каждого солдата и командира, которые держат фронт и защищают наши позиции, уничтожая оккупантов.

"Мы делаем все, чтобы дать нашим воинам необходимое оружие, необходимое усиление. И именно в этом контексте нам, безусловно, важно, чтобы партнеры убрали барьеры, которые мешают нам ослаблять российские позиции именно так, как это требует ход войны. Дальнобойность для наших сил – это ответ на все наиболее важные, на все наиболее стратегические вопросы этой войны. Смелость наших воинов, устойчивость боевых бригад сейчас компенсируют дефицит необходимых решений от партнеров. И мы смогли бы надежно лишить оккупанта любой возможности продвигаться, сеять руины, если бы наша дальнобойность была достаточной", – сказал он.

Президент отметил необходимость смелых шагов и решений от международных партнеров, которые будут способствовать изменению курса войны и приведут к справедливому миру. Он призвал Соединенные Штаты, Великобританию, Францию и других партнеров помочь Украине. Зеленский особо отметил лидерство Британии, продемонстрировавшей поддержку в оружии, политике и жизнеобеспечении украинского общества. Однако ситуация замедлилась, и сейчас идет работа над ее исправлением.

"Поскольку дальнобойность для нас действительно принципиальная вещь. И весь мир видит, как эффективны украинцы – весь наш народ, – когда защищают свою независимость", – сказал он.

Кроме того, по словам Зеленского, генерал Сырский также докладывал об успешном продвижении украинских сил в Курской области. Операция продолжается по плану и плацдарм украинского присутствия укрепляется. Президент поблагодарил каждого воина, который обеспечивает этот прогресс.

"Спасибо также каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд за счет новых российских военных пленных. Это важно. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из русского плена. Помним обо всех, кого должны вернуть домой", – сказал он.

Глава государства также рассказал, что на этой неделе произошла перезагрузка нашей переговорной группы и всей обменной инфраструктуры. К процессу на равных подключились ГУР, СБУ, МВД, Вооруженные Силы и Служба внешней разведки. Также будет усилено присутствие инфраструктуры Омбудсмена в областях Украины, чтобы обеспечить прозрачную и качественную работу с родными пленных и гражданскими активистами, которые готовы помогать.

"И это наш несомненный приоритет – один из десяти пунктов Формулы мира. И мы обязательно сделаем все, чтобы Украина получила справедливый мир. Все наши люди, все наши общины. Я благодарю каждого и каждого, кто помогает! Слава Украине!" – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, решительный прорыв ВСУ в Курскую область наконец-то убедил западных партнеров Киева, что лучшая защита – это наступление. Теперь на Западе прекратились разговоры о прекращении огня и переговоры между Украиной и Россией, зато обсуждаются новые разрешения и поставки оружия.

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