Запад задумался о новых возможностях и оружии: как на партнеров повлияла Курская операция ВСУ

Решительный прорыв ВСУ в Курскую область наконец-то убедил западных партнеров Киева, что лучшая защита – это наступление. Теперь на Западе прекратились разговоры о прекращении огня и переговоры между Украиной и Россией, зато обсуждаются новые разрешения и поставки оружия.

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В целом Курская операция будет иметь дальновидные последствия для войны, отмечает обозреватель The Telegraph Фрэнсис Дирнли. В предыдущие месяцы западные партнеры медлили с поставкой оружия Украине, предоставляли ее в ограниченных количествах и вводили абсурдные ограничения на ее использование.

Это привело к постепенной потере украинских территорий, которые Россия отвоевывала из-за численного превосходства. Изменение подхода началось еще в мае, когда Запад "ослабил ограничения" для украинцев, разрешив удары по целям на территории России с использованием предоставленного оружия. Но ключевыми стали события 6 августа 2024 года, когда ВСУ на западной бронетехнике вошли в Курскую область, а Запад "молчаливо одобрил" это.

Курская операция и ослабление ограничений для украинских военных "изменили военную и политическую реальность" российско-украинской войны.

Россиянам теперь приходится постепенно отводить войска из Донбасса, чтобы опрокинуть их под Курск, что значительно снижает их шансы на масштабный прорыв на восточном фронте. Очевидно, эти войска останутся на границе, чтобы предотвратить повторение подобного прорыва.

С политической точки зрения, Курская операция также имеет важные последствия. На Западе замолчали разговоры о прекращении огня и переговоры, которые раньше велись непублично. Теперь же обсуждаются отмена ограничений и новые поставки оружия.

"Только сегодня переговоры с администрацией Джо Байдена о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности были на продвинутой стадии", - говорится в материале.

Также сообщается, что наступление на Курщине изменило обсуждение в Москве. Кремль больше не может предлагать замораживание линии фронта как условие начала переговоров, ведь это позволит Киеву закрепиться на территории России.

"Если Киев способен удержать несколько десятков миль, Путин не может призывать к прекращению войны при нынешних обстоятельствах; по этой причине мы не должны удивляться, если эта операция будет продолжаться гораздо дольше, чем многие прогнозировали", – пишет The Telegraph.

Ранее Джеймс Ставридис заявил, что операция Вооруженных сил Украины на территории Курской области России является "ошеломляющим поворотом" в полномасштабной войне страны-агрессора против нашего государства. Украинцы "приносят домой россиянам" последствия атаки российского диктатора Путина, а также показывают, что могут превзойти своего противника.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший командующий войсками США в Европе Бен Годжес отметил, что наступление ВСУ в Курской области удивило и поразило многих западных военных. Они должны были признать, что недооценивали военный потенциал Украины.

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