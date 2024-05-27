'Сможем договориться': Столтенберг сделал заявление о помощи Украине и саммите НАТО в Вашингтоне

Страны НАТО создадут постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансированию. Это состоится на саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.

Такое заявление сделал генсек Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Софии (Болгария) 27 мая. Во время выступления политический деятель высказался о циничном российском ударе по харьковскому "Эпицентру".

По его словам, он предложил натовским странам договорились о большой роли Альянса в координации и обеспечении безопасности украинского государства.

"Надеюсь, мы сможем договориться о постоянной структуре для организации стабильной поставки оружия Украине", – сказал он.

Во время обращения к собравшимся на сессии он отметил, что удар оккупационных войск РФ по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове является примером того, что Россия цинично продолжит убивать украинцев, если ее не остановить. Генсек подчеркнул, что 25 мая мир стал свидетелем еще одной ужасающей российской атаки, в результате которой многие гражданские люди погибли и многие получили ранения.

"Это очередной пример того, насколько жестока эта война. Она должна завершиться, и Россия должна прекратить атаковать суверенную страну", – заявил Столтенберг.

Ранее СМИ рассказали об ожидаемой неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, к которой должен присоединиться госсекретарь США Энтони Блинкен. Он в эти дни отправился в турне по европейским странам, в частности, намерен посетить Молдову и Чехию. Отмечалось, что главными темами переговоров станет не только подготовка к саммиту, но и ситуация на фронте в Украине и поддержка украинского государства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский предположил, что на саммите НАТО партнеры могут объявить решение о дополнительных ЗРК Patriot для Сил обороны. Он призвал союзников предоставить больше истребителей F-16 и систем ПВО.

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