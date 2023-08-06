Сначала надо выйти к Азовскому морю: Свитан пояснил логику наступления ВСУ на юге

Наступательные действий украинских Сил обороны на юге нашей страны выглядят более логично, чем на востоке. Уничтожение гарнизона страны-оккупанта России в Крыму существенно облегчит освобождение Донбасса.

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Первым этапом освобождения Крыма должен стать выход украинской армии к Азовскому морю в любой точке побережья. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Общее движение наших войск в сторону юга логично с точки зрения направления удара. Так как наша основная задача – освобождение территории, уничтожение российской армии, а это лучше делать все-таки при движении сначала на юг. Нужно уничтожить находящийся фактически в тылу наших войск крымский гарнизон, чтобы он не смог, как в прошлом году, ударить нам в спину, когда мы будем заниматься Донбассом", – пояснил он.

Как убежден полковник, перерезание сухопутного коридора, соединяющего Россию с оккупированным Крымом, является залогом успешного уничтожения крымской группировки врага.

"Нужно перерезать сухопутный коридор, то есть выйти на побережье Азовского моря. В любой точке. У нас есть достаточное количество ракет своего производства, тех же "Нептунов", чтобы с Азовского побережья вывести из строя Крымский мост, а значит, перевести запорожскую, херсонскую и крымскую российские группировки в оперативное окружение. Тогда их будет легче добить. Это пиковый этап. А потом уже заняться Донбассом, сначала обезопасив наш тыл", – подчеркнул он.

Эксперт заметил, что эти два этапа не могут проводиться одновременно. "Не уничтожив россиян в Крыму, оставив их там по разным причинам, мы создадим себе нервозную обстановку, растяжку сил по фронту и практически невозможность работать с Донбассом", – убежден он.

Как писал OBOZREVATEL, по мнению аналитиков The Times, постоянные атаки и изоляция Крыма могут сделать пребывание оккупационной армии на полуострове невозможным. Это стало бы большим козырем Украины.