Путин нацелился на затяжную войну, но развязку можно ускорить. Интервью с полковником Свитаном

У главы страны-агрессора России Владимира Путина нет другого выхода, кроме как превращать войну против Украины в затяжную. Для этого в РФ в круглосуточном режиме запущены военные заводы и военкоматы. Ресурс живой силы у оккупанта, на который он делает главную ставку, действительно очень велик, и 200 тысяч убитых на войне российских военных, по большому счету, не являются проблемой ни для армии, ни для экономики РФ. И все же есть критическая черта, за которой враг потеряет способность к восстановлению "живого" ресурса – 100 тысяч убитыми и ранеными в месяц. Чтобы выполнить эту задачу, поставки Украине боевой техники и снарядов, особенно артиллерии, должны возрасти в 2-3 раза.

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Прежде чем приступить к освобождению оккупированных регионов Донбасса, украинская армия должна выполнить задачу по уничтожению вражеского гарнизона в Крыму. Для этого необходимо перерезать его сухопутный коридор, выйдя на побережье Азовского моря, затем полностью вывести из строя Крымский мост, взять запорожскую, херсонскую и крымскую группировку врага в оперативное окружение и добить. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

– Директор российского Центра Карнеги в Берлине Александр Габуев в статье для Financial Times написал о том, что Путин может готовиться к затяжной войне в Украине, делая ставку на преимущество в живой силе. Одновременно, по данным британской разведки, агрессор уже потерял в этой войне 200 тысяч своих военных. Как вы относитесь к таким оценкам? И что такое критические потери в живой силе в масштабах России?

– Путин однозначно рассчитывает на затяжную войну, ему просто некуда деваться. Это естественная опция. Он понимает, что ни на какую мирную сдачу наших территорий мы точно не пойдем, будем бороться до выхода на госграницу.

Думаю, он точно планирует войну на несколько лет. Запущен на максимальный режим, 24/7, весь российский оборонпром, работает мобилизационная система. Идет подготовка к мобилизации еще 200-300 тысяч человек на сентябрь месяц, законодательная база готова. А дальше все будет зависеть от помощи нам наших союзников, от того, с какой интенсивностью мы сможем уничтожать российские части.

Критические потери – это порядка 100 тысяч россиян в месяц. В таком случае они не смогут восстанавливаться. Мобилизационная система выдает 150-200 тысяч за три месяца, она не сможет быстрее подготавливать российские войска. Когда мы создадим потери россиянам, в два раза большие, чем те, с которыми они смогут восстанавливаться, это будет критической проблемой для российской армии.

Сейчас мы уничтожаем порядка 500 российских военных в день. С учетом санитарных потерь это до 1500 в день – столько мы минусуем с поля боя. Значит, надо, как минимум, увеличить эти показатели в два раза, чтобы довести количество выбывших с поля боя до 3 тысяч в сутки. Тогда мы выйдем на цифру порядка 100 тысяч в месяц.

А раз так, значит, надо в 2-3 раза увеличивать поставки боевой техники и снарядов Украине, особенно артиллерии.

– Уточните, пожалуйста. Когда вы говорили о потерях врага на уровне 100 тысяч в месяц, вы имели в виду не только "двухсотых", но и "трехсотых", то есть еще и санитарные потери?

– Да, конечно. Речь идет о количестве выбывших. Дело не в том, чтобы убить россиянина. Дело в том, чтобы он больше не вернулся на поле боя. Нанести урон тяжелыми "трехсотыми" даже лучше. Оккупант без руки, без ноги, без глаза становится обузой для российского общества. Поэтому задача не убить, а тяжело ранить. Так всегда и рассчитывается.

– Вы говорите, Путину некуда деваться, он вынужден вести затяжную войну. Но есть желания и есть возможности. Действительно, российский ВПК сейчас поставлен на военные рельсы, но есть также и санкции. И вообще, это довольно дорогое удовольствие – вести войну. По вашему мнению, что сегодня может остановить Путина в реализации его идеи затяжной войны?

– Дело в том, что в определенных рамках Россия может вести войну с определенными потерями. За год они потеряли порядка 200 тысяч россиян, и экономика не рухнула. Эти потери плюс перевод оборонного комплекса в такой режим – это не большая проблема для российской экономики. Я бы не сказал, что Россия прекратила продажу газа и нефти. У нее по-прежнему покупают и газ, и нефть. Количество нефтедолларов могло даже увеличиться, так как цены на энергоносители выросли.

Баланс бюджета России соблюден. Деградации экономики нет. Я бы не сказал, что санкции эффективны. Они выборочные, секторальные. Развиваться, нарастить экономику не получается, но в таком режиме, как сейчас, они могут двигаться практически до бесконечности.

Чтобы полностью положить экономику России, ее надо перевести в режим Северной Кореи, когда есть полное неприятие российских товаров, исключение их из товарооборота. Это мощные санкции. Но они ударят и по экономике Запада, так как Запад также рассчитывает на некоторые дешевые товары и сырье из России. Но на это надо идти, иначе война в центре Европы продлится очень долго. Сколько воюет Израиль? 75 лет? Ну вот, как минимум, лет сто может продлиться и эта война.

Путин уже триста раз умрет, а война еще будет идти. Пока весь мир не будет действовать именно так, война продолжится. Или понадобится производство боевых орудий такого уровня, которые начнут разрушать саму военную промышленность России. Надо уничтожать российские военные заводы, российскую инфраструктуру, которая питает военную промышленность. А для этого нужны дальние ракеты, определенные силы и средства. То есть это целый комплекс задач, которые надо решать.

Но первоочередная задача – уничтожить российскую армию на территории Украины, выбить ее за пределы страны выйти на государственную границу, вступить в НАТО, получить ядерный статус, расположив американское ядерное оружие на нашей территории. Это уменьшит интенсивность боевых действий, но не полностью их уберет.

Полностью боевые действия уберет только развал российской "империи". Когда, как в свое время Советского Союза, не станет и Российской Федерации. Вот тогда полностью прекратятся боевые столкновения.

– Последний вопрос – по поводу наступления Сил обороны на юге нашей страны. Наше военное руководство не спешит объявлять о своих планах, и правильно делает. Но по данным разведки Минобороны Великобритании, в настоящее время интенсивные бои на двух направлениях на юге. Одновременно в минобороны России сообщили, что в ночь на 1 августа была атака на Черноморский флот. Правда, не знаю, можно ли доверять этой информации. Считаете ли вы, что действительно южное направление могло быть избрано в качестве приоритетного? Если да, каковы перспективы наших Сил обороны именно на этом направлении?

– Наши безэкипажные катера уже запущены в производство, практически на конвейер, они уже стали на боевое дежурство, а это значит, что они будут работать по кораблям российского Черноморского флота. И это происходит. В этом смысле можно доверять информации россиян о том, что была атака. Можно подождать сообщения Генштаба ВСУ. Эта атака могла быть удачной или неудачной, но теперь атаки будут постоянно. Под постоянным огневым контролем будет находиться любой российский корабль в акватории Черного моря. Это уже обыденность. А о результатах можно будет говорить, когда какой-то из кораблей пойдет на дно.

Общее движение наших войск в сторону юга логично с точки зрения направления удара. Так как наша основная задача – освобождение территории, уничтожение российской армии, а это лучше делать все-таки при движении сначала на юг. Нужно уничтожить находящийся фактически в тылу наших войск крымский гарнизон, чтобы он не смог, как в прошлом году, ударить нам в спину, когда мы будем заниматься Донбассом.

Чтобы легче уничтожить крымский гарнизон, нужно перерезать сухопутный коридор, то есть выйти на побережье Азовского моря. В любой точке. У нас есть достаточное количество ракет своего производства, тех же "Нептунов", чтобы с Азовского побережья вывести из строя Крымский мост, а значит, перевести запорожскую, херсонскую и крымскую российскую группировку в оперативное окружение. Тогда их будет легче добить. Это пиковый этап. А потом уже заняться Донбассом, сначала обезопасив наш тыл.

Это два этапа, которые невозможно вести параллельно. Не уничтожив россиян в Крыму, оставив их там по разным причинам, мы создадим себе нервозную обстановку, растяжку сил по фронту и практически невозможность работать с Донбассом. Потому я думаю, правы наши партнеры, которые пишут именно о такой последовательности действий в свете поставленных задач.