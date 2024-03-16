'Сначала нам нужно выжить': Пристайко призвал не учитывать цену западной помощи Украине

Бывший посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал не обращать внимания на цену помощи Западу. Он отметил, что вообще думать о том, что и сколько стоит, уже поздно.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. Кроме того, Пристайко посоветовал не бояться разговоров о возможной замене грантов кредитами, о чем заявляют в Конгрессе трамписты.

"Сегодня нам нужно просто все делать, чтобы выживать, а потом будет видно. Мы считаем себя гениальными, за всех страдаем, а все, кто нам не дает то, чего мы хотим, нам должны. Но надо найти в себе смелость признаться, что мы также многое сделали неправильно", – говорит он.

По словам Пристайко, он был уверен в выделении нового пакета американской помощи. Когда этот разговор уже состоялся, США объявили о выделении Украине помощи на $300 млн.

"Если не этот пакет, то другой. Американцы – мастера обходить препятствия, даже собственные барьеры", – указал дипломат.

Пристайко привел "уникальный" пример помощи – Эстония, которая помогает Украине в размере 1,2% от собственного ВВП.

"Можно только представить, что было бы, если бы США передали нам даже не 1% своего ВВП, а хотя бы 1% собственного военного бюджета. У нас уже была бы другая ситуация на фронте. И вот с этим есть, безусловно, проблемы", – отметил он.

По словам дипломата, причина заключается в страхе американцев перед эскалацией.

"В разговорах с американцами, даже с генералами, я постоянно слышал это слово. Это то, что сидит в их головах и блокирует их движения. Россияне этим пользовались, постоянно разгоняя тему ядерного оружия", – подытожил Пристайко.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению дипломата, угрозы Дональда Трампа о том, что в случае его избрания следующим президентом США страна не будет гарантировать безопасность в Европе, вероятно, скорее попытка разделить ответственность, в том числе финансовую, чем реальной попыткой покинуть Европу. Вряд ли речь может идти о реальном выходе США из НАТО.

Премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с Трампом заявил, что у него якобы есть "достаточно подробные планы", как закончить войну, начатую Россией в Украине. По его словам, Трамп "не даст ни копейки на российско-украинскую войну", если победит на выборах президента США.

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