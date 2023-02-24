Снайперы СБУ ''запаковали в черные пакеты'' очередную партию окупантов на востоке Украины: зрелищное видео

Защитники Украины продолжат очищать наши земли от российских захватчиков. В частности, снайперы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины ликвидировали очередную партию оккупантов на одном из самых горячих направлений на востоке.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram СБУ. В спецслужбе отметили, что попавшие в прицел украинских снайперов оккупанты отправились на концерт Кобзона – все падали, как мухи, посреди украинского поля.

Напомним: также в Украине ликвидировали 40-летнего Андрея Максака, который был заместителем начальника штаба оккупационных войск по "ДНР". "Бавовна" прилетела ему прямо в постель, когда он спал в подвале. Пропагандисты о его смерти указали, что "он достойно ушел из жизни на своем боевом посту".

Всего за время полномасштабной войны в Украине Силы обороны уничтожили 145 850 российских солдат и офицеров, из которых 790 – за прошедшие сутки. Кроме большого количества личного состава российской оккупационной армии, за сутки защитники сожгли еще 24 боевых бронированных машин (всего 6593) и 16 танков (3350) захватчиков и другую технику.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские бойцы подбили под Угледаром Донецкой области одну из новейших модификаций боевой машины пехоты "Басурманин" оккупантов. Эта БМП только перед полномасштабной войной стала на вооружение русской армии;

– также ВСУ ликвидировали на фронте тезку Путина, который добровольцем пошел на войну убивать украинцев. Виталий Владимирович Путин для участия в войне против Украины работал железнодорожником.

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