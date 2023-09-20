Снарядов не было, а раненых не эвакуировали: оккупант пожаловался на действия командования и сбежал во время боев за Роботино

Российский оккупант из 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ пожаловался на действия командования во время боев за Роботино. Сам он сбежал с поля боя, но, по его словам, других раненных не эвакуировали.

Также у захватчиков не было снарядов и другого оружия. Об этом пишет Telegram-канал "Досье Шпиона".

Так, 810-я отдельная бригада морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) была ответственна за оборону Работино. С июня 2023 оккупанты из этой бригады находились под постоянным огневым воздействием украинских защитников.

На тот момент бригада понесла существенные потери, а оккупанты находились на позициях без ротаций, без должного обеспечения БК и военной техникой. Кроме того, не проводилась эвакуация раненых захватчиков.

Оккупанты всеми силами пытались удержать село, поскольку на кону стояла честь командира бригады – героя России полковника Бернгарда Алексея Борисовича. Он говорил свои подчиненным, чтоб те "не жалели солдат", ведь их ряды можно легко пополнить новым "мясом".

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Все эти данные вылил в публикации в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" мобилизованный военнослужащий РФ Алексей Г. Менее чем через сутки, пост удалили, а его автора отправили на передовые позиции, и в данный момент он числится "пропавшим без вести".

Такая же ситуация произошла и с другими оккупантами, которые имели смелость выразить свое недовольство командованием бригады. Сейчас наказания для командования пытаются добыть жены и матери захватчиков, которые массово начали писать обращения кремлевскому диктатору и в военную прокуратуру. При этом большинство обращений анонимны.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Роботино Запорожской области и прорвали первую линию обороны российских оккупантов. Захватчики построили вблизи села огромное количество инженерно-фортификационных сооружений и минных полей, поэтому продвижение Сил обороны было крайне сложным.

Как сообщал OBOZREVATEL, командование оккупационных войск РФ перебросило под село Работино в Запорожской области тысячи якобы элитных десантников. Ими оно надеется усилить 58-ю общевойсковую армию, действующую на этом участке фронта.

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