Снаряды от США начали поступать на фронт, их уже используют на Харьковщине – Reuters

Силы обороны Украины на передовой начали получать артснаряды от Соединенных Штатов Америки. Эти боеприпасы уже используют на новом активном участке фронта – на севере Харьковской области.

Корреспондентка Reuters, которая побывала под Волчанском, пообщалась с защитниками нашей страны. Журналистка рассказала, что украинские военнослужащие, эксплуатирующие гаубицу на Харьковщине недалеко от границы с РФ, работают круглосуточно, чтобы остановить вторжение россиян и, наконец-то, получили для этого снаряды.

Артиллеристы несколько месяцев находились в сложной ситуации, поскольку Конгресс США задержал принятие военной помощи Украине. В Вашингтоне признали, что оккупанты использовали это преимущество на передовой, продвигаясь вперед на востоке Украины.

Теперь артиллеристы ВСУ говорят, что катастрофический дефицит начинает уменьшаться.

"Это 24 часа в сутки, 7 дней в неделю их пехота продолжает наступать, мы продолжаем отбиваться от их атак. По крайней мере, мы пытаемся. Когда это возможно, мы их уничтожаем", – заявил Павел, наводчик гаубицы в составе 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

"Раньше нас дислоцировали в районе Бахмута, сейчас нас перебросили сюда. Здесь намного "горячее". Там у нас не было снарядов. Здесь, по крайней мере, у нас есть снаряды, их начали подвозить. Нам есть с чем работать, бороться", – добавил военнослужащий ВСУ.

Он надеется, что БК будут подвозить регулярно, ведь это направление очень важное.

"Если мы сможем продемонстрировать сейчас, что способны в такой экстремальной ситуации остановить крупномасштабное наступление противника на Харьков и Харьковскую область, то враг не посмеет и подумать о нападении на Киев, Черниговскую, Сумскую или Полтавскую области", – сказал артиллерист.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский рассказал об итогах состоявшегося 20 мая заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". По его словам, наша страна должна получить от партнеров ПВО, бронированную технику и снаряды.

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