Собирал мины руками: в Херсонской области мужчина подорвался на российской мине ''Лепесток''

В Херсонской области гражданский мужчина подорвался на противопехотной российской мине "Лепесток". 25-летний местный житель госпитализирован с тяжелыми ранениями.

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По словам очевидцев, он собирал эти мины на поле возле села Ищенко Бериславского района, одна из них сдетонировала у мужчины в руках. Об этом сообщили в Херсонской областной военно-гражданской администрации.

"25-летний житель области получил тяжелые ранения из-за подрыва на противопехотной мины "Лепесток", оставленной российскими оккупантами", – заявили в Херсонской ОВА.

При этом к трагедии в значительной мере привела неосторожность мужчины.

"По словам очевидцев, в поле вблизи села Ищенка потерпевший собирал "Лепестки". Одна из мин сдетонировала у него в руках. С ранениями обеих верхних конечностей и живота его госпитализировали в ближайшее медучреждение. Для дальнейшего лечения мужчину планируют перевести в Кривой Рог", – отмечено в сообщении.

В Херсонской ОВА в очередной раз призвали жителей региона к осторожности.

"Напоминаем, что обезвреживанием взрывчатки занимаются исключительно профессиональные саперы. Если вы увидели мину, не трогайте ее! Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке спасателей или полицейских, позвонив по номерам 101 или 102", – отметили в Херсонской ОВА.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 24 марта российские войска накрыли огнем Белозерка в Херсонской области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, четверо получили ранения разной степени тяжести.

Накануне обстрела, 23 марта, деоккупированную часть Херсонщины посетил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства пообщался с местными жителями, узнал о первоочередных потребностях и заверил: разрушенные российскими захватчиками населенные пункты непременно будут отстроены.