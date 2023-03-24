Оккупанты накрыли огнем Белозерку на Херсонщине: один человек погиб, четверо ранены. Фото

Утром пятницы, 24 марта, российская оккупационная армия накрыла огнем из артиллерии Белозерку в Херсонской области. В результате очередного военного преступления РФ один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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О последствиях утренней атаки сообщили в Telegram Херсонской ОВА. Отмечается, что двое пострадавших получили медицинскую помощь на месте, еще двух женщин с тяжелыми ранениями бригада "скорой" госпитализировала, сейчас врачи борются за их жизнь.

В ОВА возмутились, что преступная путинская армия в очередной раз обстреляла мирный населенный пункт, где нет ни одного военного объекта – оккупанты прицельно били по домам мирных жителей области, причем в то время, когда все спали.

Как сообщили в Telegram Офиса Генпрокурора, по факту нарушения законов войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины) начато уголовное производство.

Отмечается, что в результате российских обстрелов в Белозерке повреждены дома, линии электропередач, газопроводы. На месте работают правоохранители. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ, добавили в ОГП.

Напомним: в ночь на 24 марта произвели массированный обстрел пограничной с РФ Сумской области Украины из разных видов вооружения. В городе Белополье в результате обстрелов погибли два мирных жителя, есть разрушения. Враг бил по региону из ствольной артиллерии, РСЗО "Град", а также совершил авиационные атаки и удары дронами-камикадзе Shahed-131/136.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне вечером и в ночь на 24 марта российская оккупационная армия атаковала Украину ракетами, авиабомбами и дронами Shahed-136. Захватчики ударили по Сумщине, Одесщине и Кривому Рогу;

– Россия ударила дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В городе зафиксировано попадание, погибших и пострадавших предварительно нет.

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