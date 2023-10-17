Содействие аннексии Россией части Украины: СБУ сообщила о новом подозрении главарю 'ЛНР' Пасечнику

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику. Спецслужба задокументировала его деятельность по организации на временно оккупированной Луганщине незаконных выборов, а также его "избрание" на "должность" так называемого "главы ДНР".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В январе-мае 2023 года он подписал ряд так называемых "законов" и "указов" по организации и проведению в "ЛНР" выборов в так называемый "Народный совет" и представительные органы "муниципальных образований".

На основании этих юридически ничтожных "правовых актов" в области был организован процесс подготовки к незаконным выборам, которые оккупанты провели в сентябре 2023 г. в соответствии с законодательством РФ и так называемых "ЛНР".

23 сентября, по представлению российского диктатора Владимира Путина и по собственному согласию, Пасечник был добровольно избран "Народным советом" на должность "главы ЛНР".

Он принял присягу на верность "народу ЛНР", конституции РФ, "конституции ЛНР" и официально вступил в должность "главы ЛНР".

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Пчеловоду сообщено о подозрении в участии в организации и проведении незаконных выборов и в добровольном избрании в незаконный орган власти на временно оккупированной территории.

Согласно ч. 5 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику и еще восьми коллаборантам, причастным к организации незаконных псевдореферендумов на Донбассе. Фигуранты обвиняются в нарушении двух статей Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).