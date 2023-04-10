Солдат Путина по 'тоннелю' ведут на убой, сдаться в плен непросто, – Мельник

В российской оккупационной армии после оглашения так называемой частичной мобилизации возникла большая проблема с мотивацией солдат. Большое количество бойцов армии РФ хотело бы сдаться в плен, но из-за специфической "военной машины" сделать это довольно сложно.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. "Есть определенный тоннель, из которого влево-вправо никуда не денешься. Российская военная машина построена таким образом, что человека просто обставляют флажками и ведут на убой", – заметил он.

Комментируя статистику солдат-оккупантов, добровольно сдавшихся в плен в марте этого года – более 3 тысяч, – Мельник подчеркнул, что, "скорее всего, желающих избежать гибели таким образом, пожалуй, гораздо больше".

"Потому что есть огромный риск, начиная с момента регистрации на этом сайте ("Хочу Жить", – Ред.) и до момента выполнения этого намерения. Россияне очень часто боятся репрессивных мер со стороны властей – иногда боятся больше, чем перспективы погибнуть", – объяснил он.

По словам эксперта, российская военная машина часто препятствует солдату, желающему сдаться на поле боя. "Если российский военнослужащий думает, что он может быстренько перебежать, поднять белый флаг и сдаться в плен, то на самом деле шансов сделать это не так много", – отметил он.

"Потому что есть специальные заградительные отряды, есть те, кто идут в тех же рядах и наблюдают за такими действиями, в частности, и те, задачей которых является недопущение сдачи в плен. Следовательно, это реалистично, но это не такая простая задача", – подытожил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, руководитель проекта "Хочу Жить", созданного в Украине для солдат оккупационной армии, которые хотят добровольно сдаться в плен, сообщил, что в марте количество таких желающих превысило 3 тысячи человек. При этом ранее средние показатели месяца были вдвое меньше – около 1500 человек.