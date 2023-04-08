Мельник: если ты не атакуешь, атакуют тебя. Почему ВСУ так тяжело выбрать момент для контрнаступления. Интервью

Военному руководству Украины приходится принимать решение о дате и направлениях контрнаступательной операции в ситуации "тумана войны", характерной для любых военных действий. Задача состоит не только в том, чтобы учесть все имеющиеся известные факторы, но и неизвестные факторы, которых огромное количество. Однако просто ждать и просчитывать нельзя, нужно действовать, потому что если одна сторона войны не атакует, атакуют ее, если не принимает решений, противник навязывает ей свои решения.

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Накануне контрнаступления украинской армии увеличилось количество солдат оккупационной российской армии, которые добровольно сдаются в плен. Впрочем, на самом деле таких желающих может быть гораздо больше. Проблема в том, что российская военная машина построена таким образом, что зачастую у человека нет другого варианта действий, как только идти на убой. Российские солдаты боятся репрессий больше, чем смерти. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Представитель Офиса президента господин Подоляк назвал четыре составляющие для подготовки к весеннему контрнаступлению – накопление вооружений, подготовка бойцов, планирование в Генштабе и информационная составляющая. Соглашаетесь ли вы именно с таким перечнем? По вашему мнению, стоит ли из него что-нибудь убрать или, наоборот, добавить?

– Я не стал бы спорить с господином Подоляком по многим причинам. Но, конечно, этот перечень можно дополнять, он не является исчерпывающим. Те факторы, которые он назвал, обязательно будут в любом списке. Поэтому, скорее всего, я соглашаюсь с ним.

– Как вы думаете, в чем состоит главное условие начала контрнаступления? В чем причина того, что оно еще не началось? Ваш прогноз – чего может добиться украинская армия максимально и минимально?

– Что самое главное – это не слишком сложный вопрос. Это целый комплекс оцениваемых факторов, на основе которых принимается решение. Должен быть выбран наиболее подходящий момент для осуществления такого наступления. Причем не факт, что именно в этот момент условия будут идеальными.

Потому что уже, вероятно, все знают о таком термине, как "туман войны". Надо обращать на это внимание. Война – это особый вид человеческой деятельности, и этот термин – "туман войны" – очень хорошо характеризует то, что командующие, полководцы должны принимать решения, когда есть огромное, невероятное количество неизвестных факторов. Это огромный риск, но по-другому просто невозможно, потому что если ты не атакуешь, значит, атакуют тебя, если ты не принимаешь решение, значит, тебе навязывают чужие решения.

– В организации "Хочу Жить", куда обращаются российские военные, чтобы сдаться в плен, наблюдается рекордное количество обращений. В марте их было более 3000 при обычных показателях на уровне 1400-1500. Мы понимаем, что 3 тыс. – это не так уж много. Но предполагаете ли вы, что с началом контрнаступления эта цифра существенно увеличится и задача нашей армии облегчится?

– По объективным причинам у нас нет полной информации о настроениях среди российских военных, но есть определенные индикаторы, сообщения как из наших, так и из российских источников о том, что действительно в России есть проблема с мотивацией. Особенно она обострилась после того, как была введена так называемая частичная мобилизация.

Потому что до того люди, которые шли воевать против Украины, имели свои обоснования для этого, в известной степени это было их собственным решением. Но когда началась принудительная мобилизация, даже если они этому активно не противились, не убегали и не скрывались, все равно очевидно, что внутренней мотивации было недостаточно.

А дальше, когда они попали непосредственно в зону боевых действий, они поняли, что получаемая ими информация значительно отличается от того, что раньше они с удовольствием потребляли из российского телевизора. Буквально еженедельно на российских сайтах выходят пропагандистские репортажи, когда так называемые отказники демонстративно арестовываются перед строем. Это эпизоды. Но они знаковые.

Сдача в плен – это один из возможных способов избежать судьбы тех, кто уже погиб, или если есть остатки морали, не участвовать в этой преступной войне. Это очень хороший креативный способ, придуманный Украиной, но не единственный.

Если говорить о цифрах – да, положительная динамика – это приятно, но вместе с тем мы понимаем, что, скорее всего, желающих избежать гибели таким образом, пожалуй, гораздо больше. Потому что существует огромный риск, начиная с момента регистрации на этом сайте и до момента выполнения этого намерения. Россияне очень часто боятся репрессивных мер со стороны власти больше, чем перспективы погибнуть.

– Есть ли чисто теоретически опция сдачи в плен прямо на поле боя?

– Я бы не стал сейчас очень широко об этом рассказывать, но есть много материалов, в том числе на российских ресурсах. Авторы, которые писали об этом, – как я понимаю, это либо военкоры, либо люди, имеющие практический опыт, – описывали, что происходит с солдатом, когда он надевает униформу. Есть определенный тоннель, из которого влево-вправо никуда не денешься.

Российская военная машина построена таким образом, что человека просто обставляют флажками и ведут на убой. Если российский военнослужащий думает, что он может быстренько перебежать, поднять белое знамя и сдаться в плен, то на самом деле шансов сделать это не так много. Потому что есть специальные заградительные отряды, есть те, кто идет в тех же рядах и наблюдает за такими действиями, в частности и те, задачей которых является недопущение сдачи в плен. Следовательно, это реалистично, но это не столь простая задача.

На сайте "Хочу Жить" достаточно подробная инструкция, как этот шанс – сдаться в плен и остаться живым – значительно повысить. Потому, конечно, это очень полезная инициатива.

– Вопрос о позиции Китая в этой войне, о позиции его главы Си Цзиньпина. После встречи с президентом Франции Макроном он согласился позвонить по телефону президенту Украины Зеленскому. Как известно, ранее Си Цзиньпин встретился с Путиным и призвал как можно скорее начать переговоры об окончании войны в Украине. Что могут принести телефонные переговоры? Нужны ли они на этом этапе?

– Возможно, преждевременно пытаться давать ответ на этот вопрос. На мой взгляд, сейчас очень много усилий сосредоточено на том, чтобы понять, какова реальная позиция Китая относительно войны, как она изменилась после встречи лидеров Кремля и Китая, потому что все это происходит за закрытыми дверями. Практика этих двух государств в том, что информация, которую они выдают наружу, достаточно размыта, практически нет никакой конкретики. Поэтому во многом это гадание на кофейной гуще.

Результаты визита президента Франции еще на начальном этапе анализа, о чем они договорились. Как мы видим, Китай пытается объяснить, как правильно понять их слова, например, о безграничной дружбе с Россией. Перевод с китайского – это не просто перевод слов на понятный язык. Это еще и перевод смысла, имеющего несколько вариантов толкования. В этом стиль китайской политики, китайской дипломатии.

В то же время есть определенные обнадеживающие сигналы или наблюдения. К примеру, заявления, которые сделал посол Китая при Европейском Союзе. Они идут вразрез с тем, что пыталась говорить российская пропаганда.

Откликнется ли китайский лидер на еще одну просьбу о прямом контакте с президентом Украины, сложно сказать. Понятно, что во время телефонного разговора не могут быть приняты какие-либо решения, как бы ни был убедителен президент Зеленский. Но в любом случае сам факт этого разговора был бы серьезным сигналом, по крайней мере, для Кремля.

При этом есть и другие новости, например, заявление президента Бразилии о том, что Путину нужно отдать Крым и все будет хорошо. Бразилия достаточно мощная страна не только на своем континенте, но и в целом в мире. Она входит в организацию BRICS, это один из торговых партнеров России.

Такие заявления тревожат, потому что они по меньшей мере могут найти отклик в том лагере, который говорит: украинцы, пожертвуйте Крымом, потому что мы хотим мира, мы устали от войны.