У Зеленского назвали четыре составляющие украинского контрнаступления: где, как и когда он будет, не говорим

У Украины есть четыре составляющие подготовки к весеннему контрнаступлению. Это накопление оружия, тренировка украинских военных, планирование в Генштабе и психологические факторы.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу. Он подчеркнул, что безусловно не обсуждается на широкую общественность то, где, как и когда произойдет контрнаступление.

Подоляк лишь назвал четыре важные части в подготовке к наступлению ВСУ. По его словам, в первую очередь это продолжающееся накопление оружия.

"Первое – это накопление оружия. Оно продолжается", – отметил советник главы ОП.

Следующие две составляющие – это тренировка наших бойцов и планировка в Генеральном штабе.

"Тренирование и нахождение частей, которые будут участвовать в этом. Продолжающееся планирование в Генштабе. Потому что надо понимать, что Россия уже готовит с точки зрения оборонных конструкций, накопления резерва и так далее", – заявил Подоляк.

Информационная составляющая четвертая в подготовке контрнаступления ВСУ, ведь она влияет на психологическое состояние бойцов.

"Психологические – это информационная составляющая, которая влияет на моральное (у нас) или безнравственное (у россиян) состояние", – подчеркнул Подоляк.

"Эти четыре составляющие модерируются постепенно и я думаю, что мы выйдем на определенные даты, когда будут решены некоторые вопросы", – отечно отметил советник главы ОП.

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