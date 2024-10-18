Солдаты КНДР уже в России: им выдают форму, чтобы отправить на войну против Украины. Фото, видео

Северокорейские солдаты уже на территории страны-агрессора России. Воякам из КНДР уже выдают военную форму российских оккупантов.

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Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI. Также соответствующую информацию обнародовали разведчики Южной Кореи.

В ЦСКИБ показали видео, на котором можно увидеть, как солдат КНДР экипируют и одевают в военную форму РФ.

"Это недавно полученные кадры, которым не больше 72 часов. Это Сергеевский полигон на Дальнем Востоке России", – пояснили в Центре.

Кроме указанного полигона в Приморском крае РФ северокорейских военных увидели в Хабаровске, Уссурийске и Благовещенске.

Как отметила разведка Южной Кореи NIS, "КНДР отправила в Россию первую партию солдат". Это 1500 солдат из Северной Кореи, которые с полигонов на Дальнем Востоке, вероятно, поедут на войну в Украину.

Южнокорейская разведка предоставила снимки, доказывающие переброску северокорейских вояк в Россию.

Сейчас их место дислокации разведчики объясняют тем, что солдат КНДР руководство оккупантов будет выдавать за жителей Якутии и Бурятии.

Вместе с оружием и российской формой северокорейским военным "предоставляют фальшивые документы РФ", уточняют разведчики.

Офицеры-ракетчики из КНДР уже находятся в зоне боевых действий в Украине и помогают россиянам применять северокорейские ракеты, добавили в NIS.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас почти 11 000 северокорейских пехотинцев учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины. Через несколько недель они усилят подразделения российской оккупационной армии. В Курщине и на фронте в Украине они, по данным украинской разведки, начнут появляться после 1 ноября.