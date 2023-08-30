Солдаты отказываются воевать: разведка Британии указала на большие проблемы РФ с армией

В России наблюдается высокий уровень обвинительных приговоров, вынесенных в отношении "отказников". Это говорит о низком моральном состоянии российских военнослужащих и нежелании некоторых из них воевать.

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На это обратила внимание британская разведка. Соответствующий отчет опубликован 30 августа на Twitter-странице министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

18 июля 2023 года издание "Медиазона" сообщило, что Россия осуждает около 100 солдат в неделю за отказ воевать. К примеру, 25 августа военный суд страны-агрессора приговорил двух солдат ВС РФ к лишению свободы на срок не менее двух лет колонии за отказ подчиниться приказу вернуться на фронт в Украине.

Британская разведка отметила: если подобные тенденции сохраняться, что Россия каждый год будет выносить около 5200 обвинительных приговоров в отношении "отказников".

"Отказ воевать, вероятно, отражает недостаток подготовки, мотивации и ситуации высокого стресса, с которыми российские войска сталкиваются на всей линии украинского фронта", – сказано в отчете.

Агрессор, скорее всего, компенсирует уменьшение количества оккупантов, отправив на передовую массу плохо обученных солдат.

"После частичной мобилизации в сентябре 2022 года Россия адаптировала свой подход к ведению войны, используя чистую массу для наступательных и оборонительных операций", – отметили в разведке Великобритании.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно пропагандистские СМИ похвастались тем, что российская оккупационная армия начала использовать на войне против Украине "боевых" лошадей. Захватчики утверждают, что животные лучше подходят для выполнения определенных задач, чем грузовики.

– Кремль тем временем продолжает скрывать огромные потери личного состава на войне в Украине. Чтобы не отправлять тела ликвидированных захватчиков в РФ, их сжигают во временно оккупированных городах Украины.

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