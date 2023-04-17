Соловьев показал циничный спектакль из Бахмута, где призвал бойцов ВСУ сдаваться: в сети упомянули методы фашистов. Видео

Топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев "поразил" гостей очередного пропагандистского эфира собственным "бесстрашием", показав видео своей поездки якобы в Бахмут на Донетчине. Он также заявил, что с помощью машины с радиокомплектом призвал украинских воинов, защищающих родную землю, "сдаться в плен" и "идти в Киев", чтобы сбросить законно избранное правительство нашей страны.

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Фрагмент "призывов" Соловьева, в котором смешались все тезисы роспропаганды, как отметили в сети, до деталей напоминает аналогичные призывы нацистов к советским солдатам во времена Второй мировой. Фрагменты циничного эфира опубликовал российский Telegram-канал "Не шутки".

"Соловьёв показал сюжет о своей командировке в Бахмут, где рассекал на машине с радиокомплектом и озарял округу своей трелью. За это Шахназаров сразу выписал ему медаль за отвагу и орден мужества. Далее в программе пропагандисты начали делить поляну, ругая государство за отсутствие идеологии и грозя распадом из-за раскола в обществе", – прокомментировали происходящее на видео авторы канала.

На опубликованных кадрах Соловьев кичится своей поездкой якобы в Бахмут, где продолжаются ожесточенные бои. Потребителям российской пропаганды предлагается поверить, что пропагандист, ранее не приближавшийся к зоне боевых действий и на пушечный выстрел, вдруг спокойно разгуливает по улицам якобы Бахмута и даже глазом не моргнет ни от автоматных очередей, ни от громких взрывов.

Также Соловьев рассказал, как призывал украинских военных сдаваться в плен.

"Мы же обрабатываем постоянно врага. Мы думаем, как выходить на него, как с ним общаться. Для этой цели, в частности, действует мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля "Тигр". Его задача – психологическая борьба с противником... Украинские солдаты, которые соскучились по моему голосу, услышали четкие и ясные рекомендации", – самодовольно выдал фигурант будущего военного трибунала.

Показали в эфире госканала РФ и само "обращение", которое якобы передавалось на расстояние в радиусе 15 км.

"Я Владимир Соловьев. Скажи мне, что ты забыл на земле Донбасса? Зачем ты здесь?" – пафосно вопрошает Соловьев, припершийся на украинскую землю вслед за оккупационной армией, у украинцев, защищающих свои дома и семьи.

Далее он лепит в неудобоваримую кучу все многообразие тезисов кремлевской пропаганды. Тут – и "восемь лет донбили Бамбас", и "власть наживается на войне", и "растоптали православную веру", и "предали память дидов" с "парадами на Крещатике".

"Восемь лет ты убивал и насиловал жителей свободного гордого Донбасса. Зачем ты здесь? В Киеве разворовывают западные деньги. В Киеве забыли, как тебя зовут. Зеленский наслаждается славой и деньгами американцев. Твою веру предали. Твою лавру растоптали. Гомосексуалисты танцуют на Крещатике. Кто ты? Ты украинец? Ты православный? Или ты немец, предавший память своих дедов, их великий подвиг? Зачем ты здесь? Твоя смерть нужна Зеленскому. Твоя жизнь – твоим семьям", – самодовольно вещал Соловьев.

И "вишенка на торте": призыв сложить оружие и "идти на Киев".

"Сдавайся в плен! Бросай все! Иди в Киев, разберись со сволочами, предавшими твою родину", – заявил Соловьев.

Спектакль, показанный в эфире "Россия 1" нашел бурный отклик среди "гостей" эфира. Российский режиссер Карен Шахназаров сразу же начал требовать наградить Соловьева орденом мужества или, на худой конец, медалью за отвагу.

Впрочем, куда больше Соловьеву подошел бы нацистский Железный крест. Ведь свою "пламенную речь" он практически дословно "передрал" из аналогичных листовок, которые немцы разбрасывали на территории СССР во времена Второй мировой, разбавив ее абсурдными тезисами роспропаганды.

В частности, нацисты также убеждали солдат советской армии, что государство их предало, поэтому им следует подумать о семьях и идти свергать власть, позволив немцам оккупировать родную землю и дальше.

Если российский пропагандист так четко определился с примером для подражания, осталось дождаться, пока Соловьев повторит и судьбу нацистов – и предстанет перед трибуналом.

Напомним, ранее Соловьев набросился на Гиркина из-за критики Путина. Пропагандист обозвал террориста "куском г*вна, а не русским офицером".

По мнению Соловьева, никто не имеет права критиковать диктатора, начавшего кровавую и жестокую войну в Украине и ежедневно отправляющего на убой тысячи россиян.