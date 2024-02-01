'Сонная' нефтяная артерия должна и будет перерезана!, - Владимир Яценко

Разработчик украинских БПЛА "Довбуш" Владимир Яценко прогнозирует атаки на нефтетранспортную инфраструктуру России. Об этом он написал у себя в фейсбуке.

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"Всю нефтяную трубу ПВО и РЭБы не защитят – скоро будет интересен сериал 😉- протяженностью в несколько тысяч километров. Немного цифр – 90% нефти транспортируется по территории Мордора по трубопроводам. 35% бюджета противника поступает от нефтегазового экспорта. Мой экспертный прогноз – множественное впечатление нефтетранспортной инфраструктуры – заставит врага прекратить войну. "Сонная" нефтяная артерия должна и будет перерезана!", – написал Владимир Яценко.

Напомним, "Довбуш" — это универсальный украинский беспилотник, который модифицируется в ударный или разведывательный БПЛА в зависимости от боевой задачи. Кроме того, он может работать ретранслятором для дронов-камикадзе "Котигорошко", который также разработала команда Владимира Яценко. В планах разработчиков создать рой ударных беспилотников, который может работать на больших расстояниях. Все производители БПЛА передают в ВСУ бесплатно после прохождения операторами-военными специального курса обучения.