Сообщили о подозрении в пытках: в скандале вокруг действий работников военкомата в Тернополе новый поворот. Фото

Двум работникам военкомата в Тернополе сообщили о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы человека. Раньше они с применением силы заталкивали в микроавтобус мужчин.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Подозрение получили командир и солдат-гранатометчик отдела охраны роты охраны объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Им инкриминированы пытки, а солдату еще и незаконное лишение свободы человека (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины).

В ходе следствия было установлено, что вечером 6 октября 2023 солдат вместе с двумя неустановленными лицами в военной форме остановили местного жителя для проверки документов. После того, как выяснилось, что он является уроженцем России, они предложили мужчине проехать в военкомат.

Но получили отказ, после чего несколько раз ударили его, насильно затолкали в автомобиль и отвезли в ТЦК. Впоследствии, в соцсетях появилось видео, на котором двух лежащих мобилизованных избивают военные. Среди них и был пострадавший.

Видео дня

По данным Офиса генпрокурора, причиной конфликта стало недоразумение этих двух мобилизованных с дежурным военкоматом накануне. Будучи пьяными, они пытались забрать у дежурного оружие и избивали в присутствии свидетелей. Именно это и вызвало агрессию у подозреваемых. По этому факту тоже зарегистрировано уголовное производство.

Решается вопрос об избрании работникам военкомата мер предосторожности и отстранении от занимаемых должностей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине могут вручать военнообязанным повесткам по месту прописки. Это может происходить и, например, в общественных местах – законодательство не регулирует этот вопрос четко.

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