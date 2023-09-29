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Сопротивление украинцев усиливается: Новую Каховку заполонили сотни желтых мячиков, плакатов и новых граффити. Фото и видео

Дарья Дурова
War
3 минуты
5,7 т.
Жизнь в Новой Каховке в условиях оккупации

Во временно оккупированном городе Новая Каховка Херсонской области усиливается гражданское сопротивление. Несмотря на репрессии со стороны российских захватчиков, патриоты продолжают устраивать акции в поддержку Украины. 

Новыми фотографиями и видео с ВОТ в пятницу, 29 сентября, поделился Telegram-канал "Жовта Стрічка". "Новая Каховка демонстрирует, что сопротивление украинцев усиливается!" – сказано в сообщении (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Новая Каховка является украинским городом

Активисты движения гражданского сопротивления распространяют в Новой Каховке не только плакаты и привычные желтые ленточки. На улицах они оставили желтые мячики, на которых написали слова поддержки для сограждан.

Патриоты распространяют мячики, на которых пишут послания.
Видео дня
Мячики

Смелые патриоты также сжигают пропаганду, которую продвигают на украинской территории пособники страны-агрессора РФ.

Российскую пропаганду сжигают

Также украинцы напомнили российским военным преступникам, что освобождение Херсонщины от оккупантов неизбежно.

По данным Telegram-канала, некоторые захватчики переодеваются в гражданскую одежду и бегут из города в Скадовск. "Но избежать ответственности у них не получится! Каждое военное преступление фиксируется жителями Херсонщины, чтобы привлечь к ответственности всех преступников!" – подчеркнули украинцы.

Желтая лента стала символом сопротивления на временно оккупированных территориях
Ленточка желтого цвета
Украинцы ждут, когда российских захватчиков прогонят из Новой Каховки.
Символ гражданского сопротивления
Новая Каховка на карте

Как писал OBOZREVATEL, в районе Новой Каховки на левом берегу Херсонщины вечером 25 сентября вспыхнул склад вооружения ВС РФ. Над местом поднялся высокий столб дыма.

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