Сопротивление украинцев усиливается: Новую Каховку заполонили сотни желтых мячиков, плакатов и новых граффити. Фото и видео

Во временно оккупированном городе Новая Каховка Херсонской области усиливается гражданское сопротивление. Несмотря на репрессии со стороны российских захватчиков, патриоты продолжают устраивать акции в поддержку Украины.

Новыми фотографиями и видео с ВОТ в пятницу, 29 сентября, поделился Telegram-канал "Жовта Стрічка". "Новая Каховка демонстрирует, что сопротивление украинцев усиливается!" – сказано в сообщении (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Активисты движения гражданского сопротивления распространяют в Новой Каховке не только плакаты и привычные желтые ленточки. На улицах они оставили желтые мячики, на которых написали слова поддержки для сограждан.

Видео дня

Смелые патриоты также сжигают пропаганду, которую продвигают на украинской территории пособники страны-агрессора РФ.

Также украинцы напомнили российским военным преступникам, что освобождение Херсонщины от оккупантов неизбежно.

По данным Telegram-канала, некоторые захватчики переодеваются в гражданскую одежду и бегут из города в Скадовск. "Но избежать ответственности у них не получится! Каждое военное преступление фиксируется жителями Херсонщины, чтобы привлечь к ответственности всех преступников!" – подчеркнули украинцы.

Как писал OBOZREVATEL, в районе Новой Каховки на левом берегу Херсонщины вечером 25 сентября вспыхнул склад вооружения ВС РФ. Над местом поднялся высокий столб дыма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!