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В районе оккупированной Новой Каховки на Херсонщине горит склад армии РФ. Видео

Анна Паскевич
War
1 минута
1,8 т.
В районе оккупированной Новой Каховки на Херсонщине горит склад армии РФ. Видео

В районе Новой Каховки на Херсонщине вечером 25 сентября вспыхнул склад вооружения оккупантов. Над местом происшествия поднялся высокий столб дыма.

Об этом сообщил советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко. Он также опубликовал видео пожара (видео размещено внизу новости).

"С места передают, что в районе Новой Каховки у оккупанта пригорает очередной склад. Говорят, красиво…" – написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

В районе оккупированной Новой Каховки на Херсонщине горит склад армии РФ. Видео
В районе оккупированной Новой Каховки на Херсонщине горит склад армии РФ. Видео
В районе оккупированной Новой Каховки на Херсонщине горит склад армии РФ. Видео
В районе оккупированной Новой Каховки на Херсонщине горит склад армии РФ. Видео

Дополняется...