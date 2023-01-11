Состав БК детонировал всю ночь: оккупанты вывозят с завода в Мелитополе сгоревшую после 'бавовны' технику. Фото

В ночь с 7 на 8 января на компрессорном заводе во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье, где российские военные обустроили склад с боекомплектом, раздались мощные взрывы, после которых склад БК детонировал почти всю ночь. По состоянию на утро 11 января оккупанты продолжают разгребать завалы и вывозить сгоревшую технику.

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Об этом сообщает местное издание "РИА-Мелитополь". Отмечается, что от цеха, где хранился боекомплект и военная техника, остались разрушенные стены (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сразу после мощного "хлопка" военные выгнали уцелевшую тяжелую технику на улицу Воинов интернационалистов. Склад БК детонировал почти всю ночь. А буквально вчера через проходную завода "Мелком" выезжали лафеты со сгоревшей техникой: "Уралами" и КаМАЗами. Их увезли в южном направлении", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что по дороге в Крым российские оккупанты организовали могильник сгоревшей военной техники.

"Кроме того, жители Мелитополя были свидетелями того, как пустые грузовики заезжали и на территорию завода "Гидромаш", которую рашисты также превратили в военную базу", – пишет "РИА-Мелитополь", намекая на место следующего "хлопка".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на 8 января во временно оккупированном Мелитополе прогремела серия мощных взрывов. После этого несколько часов подряд происходила детонация снарядов.

В результате "бавовны" во временно оккупированном Мелитополе были уничтожены два склада боеприпасов российских оккупационных войск. Также уже известно о по меньшей мере 10 пострадавших оккупантах.

После этого оккупанты сменили тактику и прекратили свозить в Мелитополь военную технику по железной дороге. Более того – россияне уже вообще не переправляют боевые машины напрямую через город.

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