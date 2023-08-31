Состоялось 25 боестолкновений, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по врагу – Генштаб

Продолжается 554-й день широкомасштабной войны, развязанной страной-агрессором Россией против Украины. За эти сутки произошло 25 боевых столкновений, украинская авиация нанесла 12 ударов по врагу.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18 часов 31 августа 2023 года.

Как отметили в Генштабе, в течение суток враг нанес 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Сосновка Черниговской области, Середина-Буда, Ромашково, Шалыгино, Новая Слобода Сумской области и Волчанск, Хрипуны, Караическое, Малая Волча.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Котляровка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Боровая, Купянск, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Роздоловка, Верхнекаменское, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Ивановское, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Победа, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Водяное, Богоявленка, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Новоданиловки, Роботиного, Орехова Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Лобково, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении противник обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Станислав, Огромное, Антоновка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 2 радиолокационные станции противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание и рассказал об успешном применении украинского дальнобойного оружия. По ее результатам глава государства сообщил о достижениях Украины в производстве дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах.

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