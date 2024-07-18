'Сострадание – это не оружие': премьер Дании призвала срочно обеспечить все необходимые поставки в Украину

Премьер Дании Мэтте Фредериксен призвала партнеров срочно обеспечить все поставки оружия в Украину. По ее словам, необходимая и своевременно поставленная помощь позволит не только не проиграть, но выиграть войну с Россией.

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Такое заявление политик сделала во время 4-го саммита Европейского политического сообщества с участием Украины. Мероприятие стартовало в Великобритании и в нем принимают участие 47 глав государств и правительств: 27 стран-членов Евросоюза и 20 других стран континента.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен призвала всех присутствующих мобилизовать усилия, чтобы оказать Украине такую помощь.

"Сочувствие – это не оружие. Оно не защитит Украину. Оно не защитит детей Украины. Защитят только наши совместные действия", – подчеркнула Фредериксен.

По ее словам, что решения, принятые на состоявшемся на прошлой неделе саммите НАТО, были важными.

"Уже больше двух лет мы говорим, что не можем позволить Украине проиграть. Я думаю, что мы должны быть открыты по фактам. Для того чтобы Украина не проиграла, она должна выиграть эту войну", – заявила Фредериксен.

Она также перефразировала слова Уинстона Черчилля о том, что недостаточно делать все возможное.

"Иногда нужно делать то, что от нас требуют", – отметила она.

Глава датского правительства подчеркнула, что Украине необходимо оказать военную поддержку, увеличивая в то же время собственные военные возможности.

"Мы должны срочно обеспечить все необходимые поставки в Украину. Украине нужна противовоздушная оборона, боеприпасы, более тяжелое вооружение, чтобы вытеснить Россию за пределы украинской территории и положить конец непрерывным атакам агрессора. Я думаю, что мы слишком много говорили о защите Украины. Сейчас настала пора это сделать", – подчеркнула она.

По словам Фредериксен, объединив усилия и ресурсы, это возможно. Примером является чешская инициатива по боеприпасам, однако известно, что в мире есть больше имеющихся запасов, которые можно было бы высвободить для использования в Украине.

Справка

Европейское политическое сообщество (ЕПС) – мероприятие, начатое президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2022 году после российской агрессии против Украины.

Его цель – вести диалог и содействовать сотрудничеству между европейскими странами в менее формализованном формате. Нынешний саммит четвертый в истории ЕПС. Предыдущие прошли в Чехии (в 2022 году), Молдове и Испании (оба в 2023 году), а следующий пройдет в Венгрии в ноябре.

Напомним, ранее Украина подписала соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности со Словенией и Чехией, которые будут действовать в течение десяти лет. Подписание документов состоялось в Вудстоке, Великобритания, в ответных мероприятиях приняли участие президент Владимир Зеленский, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер-министр Чехии Петр Фиала.

В целом Украина подписала уже 25 сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией и Словенией.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе Украина подписала соглашение о безопасности с Румынией, которое также будет действовать десять лет. Согласно документу, Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot и будет поддерживать Украину с той же динамикой, что и в течение 2022-2024 годов, а также будет способствовать максимально быстрому транзиту всей необходимой военной техники.

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