Сотни могил за семь месяцев: в сети опубликовали спутниковые фото кладбища 'вагнеровцев' в России

С декабря 2022-го по начало июня 2023 года кладбище "вагнеровцев" в Краснодарском крае увеличилось в 17 раз. Если в конце прошлого года в станице Бакинской насчитывалось менее 50 могил, то к 8 июля их стало уже свыше 800.

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Об этом заявил краснодарский активист Валерий Вотановский. Он показал кладбище, снятое с высоты помощью дрона.

Краснодарский исследователь военных захоронений Виталий Вотановский показал съемку с дрона кладбища и колумбария возле часовни ЧВК "Вагнера" в станице Бакинской. Площадь, отведенная под захоронения, занята уже на 60%.

Только на кладбище Вотановский по состоянию на 8 июля насчитал 824 могилы. В конце декабря их было 48.

При этом что происходит в колумбарии в церкви "вагнеровцев", с точностью сказать не может никто. По состоянию на декабрь, уверяет Вотановский, там было 228 ниш под урны.

Активист также опубликовал снятые с дрона могилы на кладбище. Как ему удалось раздобыть снимки, учитывая действующий запрет на полеты БпЛА в Краснодарском крае, а также то, что в начале апреля Вотановский был вынужден уехать из России из-за угроз убийством и уголовными делами за раскрытие информации о потерях "вагнеровцев" – неизвестно.

Напомним, утром в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потерям России в войне против Украины. В течение 8 июля ВСУ ликвидировали 600 оккупантов и уничтожили 88 единиц техники врага.

В общей сложности за время полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 234 040 своих солдат.

Только на Таврическом направлении накануне были убиты или ранены более двух рот российских захватчиков, уничтожены 23 единицы техники.