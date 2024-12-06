Сотни тысяч снарядов, тысячи ракет и не только: в США пообещали предоставить 'лавину' военной помощи Украине

В Белом доме объявили о масштабной инициативе по поддержке Украины. Она включает "лавину" военной помощи и новые санкции против страны-террориста России.

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Об этом сообщил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, во время брифинга, передает The Guardian. Также Салливан пообещал помощь Киеву на встрече с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

В частности, речь шла о сотнях тысяч артиллерийских снарядов, тысячах ракет и сотнях единиц бронетехники до середины января. По словам Салливана, США также готовы обучать украинских военных на объектах за пределами страны. Помимо военной помощи план предполагает почти завершенное соглашение на $20 млрд кредитов, обеспеченных прибылью от замороженных российских активов.

В ближайшие недели США должны ввести новые санкции, направленные на усложнение финансирования военных действий России и усиление позиций Украины в потенциальных переговорах. Белый дом отмечает, что эти меры призваны заложить основу будущего урегулирования войны.

Эта инициатива приобрела актуальность на фоне возможных изменений в политике США после инаугурации Дональда Трампа, когда новая администрация может пересмотреть подходы по прекращению войны.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская делегация во главе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком уже провела встречу в Вашингтоне с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа. Украинцы встретились с советниками Трампа, ответственными за политику в отношении Украины.

Встреча состоялась при участии будущего советника Трампа по национальной безопасности Майка Волтца и кандидата на должность спецпредставителя по вопросам Украины Кита Келлога.

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