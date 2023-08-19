Сотрудничество в рамках UNIFIER: канадские военные показали, как учат украинских саперов. Фото

В вооруженных силах Канады показали, как канадские инструкторы помогают обучаться саперам Сил обороны Украины. Специалисты делятся своими навыками с украинскими воинами.

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Процесс показали на официальном Twitter-аккаунте CAF with Ukraine в пятницу, 18 августа. Как отмечается, обучение проходит в рамках OpUNIFIER – миссии вооруженных сил Канады (CAF) по поддержке Вооруженных сил Украины.

Эта операция также известна как Объединенная целевая группа Вооруженных Сил Канады – Украина. Ее начали еще в 2015 году после того, как россияне начали войну на востоке Украины и аннексировали Крым.

В сообщении отмечено, что саперы Вооруженных сил Канады с удовольствием присоединились к учениям в рамах OpUNIFIER, чтобы помочь украинским саперам овладеть навыками выживания, передвижения и ведения действий в боевых условиях.

Как сообщалось ранее, в рамках операции UNIFIER канадские военнослужащие с 2015 года научили навыкам современного боя более 37 тысяч украинских военных. После начала полномасштабного российского вторжения канадские инструкторы покинули территорию Украины, однако через несколько месяцев учеба была восстановлена в Великобритании, Польше и Латвии.

Как сообщал OBOZREVATEL, канадские военные с августа тренируют украинских воинов на территории Великобритании. Канадцы отмечают очень высокую мотивированность защитников Украины.