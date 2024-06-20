Совершил невозможное: украинский воин сбил вражескую ракету из пулемета. Фото

Украинскому военному удалось выполнить почти невозможную задачу – сбить российскую крылатую ракету из пулемета. Вражескую цель поразил воин Сергей с позывным "Доктор Мом".

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Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Военный заметил, что задача была очень сложной, но от его действий зависела жизнь многих людей, поэтому он смог успешно справиться с ней.

"Сбить вражескую ракету из пулемета – задача чрезвычайно сложная. Но ответственность и понимание того, что жизнь многих людей зависит от тебя, делают невозможное", – рассказал военный.

В мирной жизни Сергей был медиком, а сейчас несет боевое дежурство в составе мобильной огневой группы. Он вспоминает, как утром 12 июня его подразделение перехватило летевшую в направлении Киевщины вражескую ракету.

"Получив команду "готовность", вместе с побратимами немедленно отправились на позицию. По рации сообщили, что наша цель уже близко. Несколько секунд – и мы увидели вражескую ракету, что неслась в сторону Василькова. Не колеблясь, взял свой пулемет и открыл огонь по цели. В мыслях было только одно – должен попасть! Пустив очередь из пулемета, увидел, что ракета начала отклоняться от курса и снижаться", – вспоминает военный.

Сергей признается, что в тот момент его переполняли эмоции. Он поверил, что действительно сбил вражескую ракету из пулемета, только когда собственными глазами увидел ее обломки.

"Сейчас, рассказывая подробности того утра, Сергей несколько смущается, мол, ничего особенного не сделал. Но мы четко знаем, что именно такие, как Сергей, защищают украинцев от вражеских ракет и дронов и приближают нашу Победу!" – отметили в Воздушных силах ВСУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинский защитник уничтожил 4 оккупантов вместе с их командиром и получил тяжелое ранение. Воин 22-й отдельной механизированной бригады с позывным "Шокер" отработал по врагу на Клещиевском направлении.

Напомним, что украинские защитники из рядов Национальной гвардии полностью разнесли полевой склад оккупантов на одном из направлений в районе Харьковщины. Там были уничтожены одноразовые гранатометы, ракеты к ПТРК, огнеметы и не только.

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