'Было – и нет': защитники Украины уничтожили полевой склад БК врага. Видео

Украинские защитники из рядов Национальной гвардии полностью разнесли полевой состав оккупантов на одном из направлений в районе Харьковщины. Там были уничтожены одноразовые гранатометы, ракеты к ПТРК, огнеметы и не только.

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Удары по вражескому схрону нанесли бойцы роты ударных БПЛА "Гострі Картузи" в составе отряда специального назначения НГУ "Омега". Видео опубликовано в их официальном Telegram-канале.

На кадрах видно, что захватчики собрали боекомплект у деревьев и "замаскировали" под тентами. По словам военных, склад принадлежал штурмовому пехотному подразделению оккупационной армии.

Там насчитали около сотни одноразовых гранатометов, несколько ящиков гранат, ракеты к ПТРК и РПГ7, патроны к пулеметам и автоматам, около десятка реактивных пехотных огнеметов "Шмель" и многое другое.

"Судя по этому списку этим оружием планировали предпринимать штурмовые действия на Харьковщине. Но что-то пошло не так", – отметили воины.

Они при помощи дронов полностью уничтожили боекомплект оккупантов. Большинство вооружения обезвредили точными ударами, а некоторое "самоликвидировалось" благодаря детонации.

"Было – и нет…" – прокомментировал работу защитников командующий НГУ Александр Пивненко.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня воины 2-го отдельного отряда Центра спецназначения НГУ "Омега" тоже зрелищно уничтожили полевой склад вражеских боеприпасов на Харьковском направлении. Сжечь ящики с БК удалось с помощью FPV-дрона.

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