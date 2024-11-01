Советник террориста Пушилина пожаловался на атаку дрона на авто: кто такой Игорь Кимаковский и что известно. Фото

Оккупанты заявили об атаке дрона по автомобилю советника "главы ДНР" Дениса Пушилина Игоря Кимаковского. Транспортное средство получило повреждения.

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Сам коллаборант (Кимаковский – родом из Макеевки Донецкой области) не пострадал. Об этом сообщили пропагандисты российского госинформагентства ТАСС 1 ноября.

Об "атаке дрона" на авто Кимаковского российским пропагандистам заявил он сам. Он также передал ТАСС фото поврежденной машины и добавил, что сам не пострадал.

"Советник главы ДНР" – террориста Пушилина – родился в украинской Макеевке. Получать образование он отправился в РФ: окончил Серпуховской военный институт ракетных войск, Финансовую академию при правительстве РФ (изучал специальность "Финансы и кредит"), а также Академию Народного хозяйства. Обучение в последних двух завершил в 2007 и 2008 годах соответственно.

С 2008 по 2014 год занимал должность директора Центра информационных технологий Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Осенью 2014-го взял отпуск за свой счет и отправился на Донбасс воевать против бывшей родины.

Провоевал Кимаковский до марта 2015 года, после чего взялся строить "карьеру" во "власти" террористической группировки "ДНР". В июне 2015 года он стал "советником главы администрации Дебальцево" – и в тот же месяц был задержан украинскими силовиками. В СБУ его назвали "агентом ФСБ" и инкриминировали посягательство на территориальную целостность из-за участия в боевых действиях на стороне оккупантов, а также в сборе информации об украинских военных.

Чуть больше 4 лет Кимаковский провел в заключении в СИЗО Мариуполя и Бахмута.

Российские пропагандисты именуют задержание предателя "попаданием в плен" и рассказывают слезливые истории о "пытках", "содержании в одиночной камере" и "54 днях голодовки".

Украина рассчитывала обменять Кимаковского на украинского режиссера Олега Сенцова – и этот расчет оправдался: в сентябре 2019 года предатель отправился в РФ в рамках обмена, в ходе которого домой вернулись не только крымчане Сенцов и Александр Кольченко и ряд других политзаключенных, но и украинские моряки, захваченные Россией ноябре 2018-го неподалеку от Керчи.

Напомним, ранее стало известно, что командира 107 батальона ТрО, который может быть связан с "ДНР", отстранили от службы. В отношении старшего лейтенанта Сергея Салаватова начали служебную проверку.

По данным hromadske, с мая по июнь 2014 года Салаватов якобы общался по телефону с Межлумом Дамирчаном – сотрудником так называемого МВД "ДНР", разыскиваемого СБУ за создание террористической группы. Также среди абонентов, которым он якобы звонил – Антон Кальченко, боевик формирования "Русич", а также Александр Алексеев, член Общего собрания в Краматорске, которое, в частности, занималось созданием т. н. народного ополчения.

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